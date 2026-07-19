Confusión en la final del Mundial: Matt Damon es presentado como Brad Pitt

Durante la final del Mundial 2026, un comentarista confundió a Matt Damon con Brad Pitt, generando reacciones en redes sociales.

19/07/2026

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se llevó a cabo en Nueva Jersey, donde asistieron numerosas personalidades del deporte y el entretenimiento. Entre ellas, Matt Damon y su esposa Luciana Barroso, quienes mostraron su apoyo a la selección argentina en busca del bicampeonato.

Luciana Barroso, identificada con los colores de la albiceleste, lució una camiseta celeste y blanca, junto a un sombrero y accesorios que representaban a Argentina. Damon, siempre sonriente, reafirmó su fuerte vínculo con el país sudamericano en el que se ha integrado a lo largo de los años.

Un momento curioso ocurrió durante la transmisión del partido cuando un comentarista confundió a Damon con Brad Pitt. El error, aunque breve, fue rápidamente notado por los espectadores, quienes compartieron el incidente en las redes sociales. “Brad Pitt está aquí”, afirmó el comentarista mientras se mostraba en pantalla al verdadero protagonista de La Odisea.

La confusión generó una ola de reacciones en línea, donde algunos usuarios se rieron de la situación, mientras que otros aseguraron haber reconocido a Damon desde el principio. Este incidente se convirtió en un tema de conversación en diversas plataformas sociales.

Luciana Barroso, además de ser parte de la controversia, se destacó por su entusiasmo al apoyar a su selección. Originaria de Salta, Argentina, se casó con Damon en 2005 y juntos tienen tres hijas, además de Alexia, la hija mayor de Barroso de una relación anterior.

Damon, en varias ocasiones, ha compartido su aprecio por Argentina y su cultura, hablando sobre la pasión que se vive en su hogar en relación al fútbol. “Asustamos muchísimo a los perros”, comentó el actor sobre los festejos familiares tras la clasificación de Argentina ante Inglaterra, describiendo la intensa celebración que generó un gran revuelo en su hogar.

La admiración de Damon hacia Lionel Messi es evidente, reflejando la idolatría que el jugador despierta en su familia. Durante una entrevista, el actor bromeó sobre lo normal que es para cualquier persona que conozca a un argentino admirar al capitán argentino.