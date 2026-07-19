Tensión en el Obelisco: corridas y enfrentamientos entre hinchas y la Policía

Los simpatizantes habían llegado para agradecer el subcampeonato de la Selección, pero la desconcentración derivó en incidentes, corridas y enfrentamientos con la Policía de la Ciudad.

Hoy 23:40

Momentos de máxima tensión se viven este domingo por la noche en el Obelisco, donde se registran incidentes, corridas y enfrentamientos entre hinchas y efectivos de la Policía de la Ciudad, en medio de la desconcentración tras la final del Mundial 2026.

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Miles de personas habían llegado hasta el emblemático monumento porteño para expresar su apoyo a la Selección argentina, luego de la derrota frente a España, y agradecer la campaña realizada por el equipo dirigido por Lionel Scaloni, con Lionel Messi como principal referente.

Sin embargo, con el paso de las horas, la Policía de la Ciudad comenzó a avanzar sobre la multitud para despejar la zona. A partir de ese momento se produjeron corridas y enfrentamientos en distintos sectores del Obelisco, mientras cientos de personas intentaban alejarse del operativo.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el avance de los efectivos policiales y el repliegue de los hinchas, en una situación que continúa desarrollándose. Hasta el momento no se difundió información oficial sobre el saldo del operativo, por lo que no trascendieron datos confirmados sobre personas detenidas o heridas.