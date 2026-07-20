Roger Nediani destacó la labor de la Guardia Ambiental para mantener limpia la ciudad

El intendente mantuvo una reunión con los integrantes del equipo que recorre los barrios para eliminar focos de basura y reforzar las tareas de higiene urbana.

Hoy 13:11

El jueves por la tarde, el intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, mantuvo una reunión con integrantes de la Guardia Ambiental, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, que desarrolla un trabajo permanente para preservar el orden y la higiene en toda la ciudad.

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La Guardia Ambiental tiene como principal misión recorrer diariamente los barrios bandeños para relevar y limpiar aquellos espacios donde personas desaprensivas arrojan residuos de manera indebida, generando focos infecciosos y minibasurales que afectan la salud pública y el ambiente.

Esta iniciativa fue impulsada por la gestión del intendente Nediani con el objetivo de reforzar este servicio público mediante nuevas estrategias de trabajo que complementan el servicio habitual de recolección de residuos domiciliarios, contribuyendo a mantener una ciudad más limpia y ordenada.

Durante el encuentro, el jefe comunal felicitó a los brigadistas por el compromiso y la dedicación con la que desarrollan sus tareas cotidianas, al tiempo que los instó a continuar trabajando con la misma responsabilidad, remarcando que la labor de la Guardia Ambiental resulta fundamental para mejorar la calidad de vida de los vecinos y preservar los espacios públicos.

Finalmente, desde el municipio reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad para acompañar estos esfuerzos, respetando los horarios establecidos para sacar los residuos domiciliarios y haciendo un uso responsable de los contenedores, evitando arrojar escombros, restos de poda, cacharros u otros elementos que no corresponden.