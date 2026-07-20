Invitan a participar del Encuentro de Concientización sobre el Cuidado de Mascotas 2026

La jornada se realizará el domingo 26 de julio en el Patinódromo Municipal, con entrada libre y gratuita. Habrá charlas, juegos, desfile de mascotas, sorteos, emprendedores y música en vivo.

Hoy 13:07

La comunidad de La Banda podrá disfrutar de una nueva edición del Encuentro de Concientización sobre el Cuidado de Mascotas 2026, una propuesta pensada para promover la tenencia responsable, el bienestar animal y el encuentro de las familias junto a sus mascotas.

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La actividad se realizará el próximo domingo 26 de julio, desde las 15 horas, en el Patinódromo Municipal, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada habrá juegos, charlas informativas, desfile de mascotas, sorteos, premios, stands de emprendedores locales y el show en vivo de Los Capis, que pondrá el cierre musical a una tarde de aprendizaje y recreación.

El evento es organizado por Nexum Group SRL, Forrajería Toty y Veterinaria Toty, con el objetivo de generar conciencia sobre el cuidado responsable de los animales de compañía y fortalecer el vínculo entre las mascotas y sus familias.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar de esta propuesta, compartir una tarde diferente y sumarse a las acciones que promueven el respeto, el cuidado y el bienestar de los animales.