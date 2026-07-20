Abren las inscripciones para el taller “Del Documento a la Presentación” en la Casa del Bicentenario

La propuesta busca fortalecer las habilidades tecnológicas de los jóvenes y acompañar su desarrollo académico mediante el uso de herramientas digitales.

Hoy 13:10

La Casa del Bicentenario informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el taller “Del Documento a la Presentación”, una propuesta de formación tecnológica destinada a adolescentes de entre 13 y 17 años, que comenzará el viernes 24 de julio.

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El curso tiene como objetivo brindar herramientas digitales fundamentales para fortalecer el desempeño escolar y desarrollar habilidades tecnológicas. Durante las clases, los participantes aprenderán a crear y organizar carpetas y archivos, utilizar LibreOffice para la elaboración de documentos, trabajar con Google Drive para almacenar y gestionar información en la nube y diseñar presentaciones con Presentaciones de Google.

Las clases se dictarán todos los viernes en la Casa del Bicentenario. La actividad es arancelada y cuenta con cupos limitados.

Los interesados podrán solicitar más información e inscribirse comunicándose al 3855-82-3707.

Desde la Municipalidad de La Banda, a través de la Casa del Bicentenario, se continúa impulsando propuestas de capacitación orientadas a brindar herramientas tecnológicas y de formación para adolescentes, promoviendo el aprendizaje y el desarrollo de nuevas competencias para su futuro académico y personal.