La broma de un piloto español que hizo festejar a pasajeros argentinos y desató la polémica

El comandante anunció que Argentina había ganado la final del Mundial, provocó la euforia dentro del avión y luego reveló que todo era una falsa celebración porque España había sido campeón.

Hoy 13:23

Un momento de sorpresa y polémica se vivió durante un vuelo que coincidió con la final del Mundial, cuando un piloto español hizo creer por unos instantes a varios pasajeros argentinos que la Selección había conquistado el título.

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Según se difundió en videos compartidos en redes sociales, el comandante realizó un anuncio por altavoz con tono solemne y comenzó a felicitar a los argentinos por el supuesto triunfo.

“Ha sido un partido muy disputado hasta el final, con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo, pero la final de un Mundial lamentablemente solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar las felicitaciones y enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”, expresó el piloto.

El mensaje generó una reacción inmediata dentro de la cabina, donde algunos pasajeros comenzaron a celebrar al creer que Argentina se había consagrado campeona.

Sin embargo, segundos después, el comandante completó la frase y reveló que se trataba de una broma: “Porque España ha ganado el Mundial”, anunció ante la sorpresa de los viajeros.

La situación rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó críticas entre usuarios que consideraron que el chiste fue de mal gusto, especialmente por jugar con la ilusión de los hinchas argentinos durante un momento de alta emoción deportiva.