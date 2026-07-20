"Nediani ha planteado la ciudad de La Banda como un todo para llegar a cada barrio"

Así lo expresó la candidata a concejal por el frente Compromiso y Unidad, Mariana Morales, durante un diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:31

La candidata a concejal por el Frente Compromiso y Unidad en La Banda, Mariana Morales, destacó la visión de gestión del intendente Roger Nediani y aseguró que “ha planteado la ciudad como un todo para llegar a todos los barrios”, en el marco de una entrevista con Radio Panorama.

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Morales subrayó el crecimiento sostenido de la ciudad y remarcó que actualmente cuenta con más de 99 barrios y una población cercana a los 200 mil habitantes. En ese sentido, señaló que aún existen sectores que requieren intervención estatal. “Hay muchos barrios que todavía son asentamientos y necesitan una planificación de urbanización, que es la visión integral que se tuvo durante estos cuatro años”, expresó.

En relación con el contexto económico, indicó que el municipio enfrenta limitaciones presupuestarias. “Tenemos pocos recursos, no solo por la coparticipación sino también por la baja del consumo. El Estado municipal ha trabajado con un Concejo Deliberante con mayoría opositora”, afirmó.

Sobre las obras públicas, Morales sostuvo que las decisiones se tomaron con criterios estratégicos. “No hemos pavimentado calles por arbitrariedad, sino con una mirada para conectar barrios vulnerables que necesitan accesibilidad a los servicios. Falta mucho por hacer y somos conscientes de la ciudad que queremos construir”, manifestó.

Finalmente, la candidata hizo referencia al vínculo entre los vecinos y la dirigencia política local. “El bandeño tiene un sentido de pertenencia muy particular. Somos candidatos que desarrollamos nuestra vida en la ciudad, y eso influye en la elección, que pasa por la identidad y la empatía con quien se cruza todos los días”, concluyó.