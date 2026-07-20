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Dos jóvenes derraparon en moto en la rotonda del Puente Carretero y terminaron en el Regional

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes, cuando el rodado en el que circulaban impactó contra el cordón. Ambos fueron asistidos y trasladados por personal del SEASE 107.

Hoy 13:27

Dos jóvenes resultaron heridos durante la madrugada de este lunes tras protagonizar un derrape en motocicleta en la zona de la rotonda del Puente Carretero.

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El hecho ocurrió alrededor de la 1.30, cuando una motocicleta Rouser en la que circulaban Enzo Silva, de 26 años, y Antonela Herrera Maldonado, de 25, impactó contra el cordón de la rotonda, lo que provocó la caída de ambos ocupantes.

Según los primeros datos, ambos jóvenes, domiciliados en el barrio San Martín de la ciudad Capital, circulaban sin casco al momento del siniestro. Además, se informó que habrían estado en estado de ebriedad y que el rodado se desplazaba a alta velocidad.

Como consecuencia del impacto, Silva sufrió politraumatismo grave, mientras que Herrera Maldonado presentó politraumatismos.

Al lugar acudieron personal del SEASE 107, cuyos profesionales asistieron a los heridos y los trasladaron al Hospital Regional para recibir una completa atención médica.

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