"A Las Termas le hace falta reactivar el turismo, con más eventos y una agenda clara los 365 días del año"

Así lo expresó durante un diálogo con Radio Panorama el candidato a intendente de Las Termas por el Partido Convocatoria Social, Tino Brandán.

Hoy 13:35

El candidato a intendente de Las Termas de Río Hondo por el Partido Convocatoria Social, Tino Brandán, afirmó que la ciudad necesita reactivar el turismo mediante una mayor cantidad de eventos y una planificación sostenida durante todo el año. Así lo expresó en diálogo con Radio Panorama.

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“A Las Termas le hace falta reactivar el turismo, con más eventos, más recreación. Es lo que hemos escuchado de los vecinos: recuperar esa magia que la ciudad ha perdido”, sostuvo. En ese sentido, reconoció las inversiones en infraestructura realizadas por el Gobierno provincial, pero cuestionó el rol del municipio. “Se han hecho obras importantes, pero la gestión municipal ha quedado en falta. Un turista me decía que no encontraba un cesto para tirar la basura, son cuestiones básicas a mejorar”, ejemplificó.

Brandán también planteó la necesidad de potenciar eventos tradicionales. “El Festival del Canasto no ha tenido protagonismo, lo mismo el del cabrito, del dorado, del alfajor y el festival de cine que queremos recuperar”, indicó. Además, remarcó la importancia de contar con una agenda definida durante los 365 días del año para evitar la estacionalidad laboral. “Mucha gente tiene que emigrar por falta de trabajo. Las Termas puede dar más, tiene recursos e infraestructura”, afirmó.

En ese marco, mencionó la realización de eventos deportivos de nivel internacional. “La Provincia trajo a Los Pumas para jugar con Inglaterra, pero el municipio no hizo lo suficiente para atraer turistas. Ahí se nota la falta de gestión”, señaló.

El candidato aseguró que su espacio representa una alternativa política. “Creemos que podemos estar a la altura de lo que se necesita y acompañar al Gobierno provincial. Es sano para la democracia que haya opciones”, expresó. También destacó su trabajo territorial: “He recorrido los barrios, escuchando y ayudando a los vecinos a través de una oficina de gestión”.

Por otra parte, subrayó que su lista está integrada por jóvenes y se refirió a las principales demandas de la ciudad. “Cada barrio tiene sus problemas. En verano, con las lluvias, muchas calles quedan intransitables. La demanda habitacional es muy fuerte y han surgido asentamientos sin servicios por falta de planificación”, concluyó.