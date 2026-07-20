Nueva ofensiva de EE.UU. sobre Irán: ya son nueve noches seguidas de ataques

Teherán respondió con una advertencia sobre una posible guerra a gran escala, mientras persisten los contactos diplomáticos entre ambas partes.

Hoy 15:19

Irán afirmó este lunes que afronta una “guerra a gran escala” contra Estados Unidos, que lanzó una nueva ola de bombardeos nocturnos contra su territorio, incluida una ciudad en la que se encuentra una central nuclear.

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“La realidad es que hoy la República Islámica de Irán está inmersa en una guerra a gran escala”, dijo el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Además, señaló que deben “ser realistas y aceptar las consecuencias naturales de esta resistencia”, según un comunicado de la presidencia.

Desde hace una semana, el alcance de los bombardeos estadounidenses se extiende mucho más allá de las regiones del sur de Irán, donde se habían limitado desde la reanudación de las hostilidades el 7 de julio, para llegar al centro y al noroeste del país, según fuentes locales.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó que un buque estaba en llamas en el estrecho de Ormuz.

En tanto, el diario griego Kathimerini dijo que dos buques petroleros de propiedad griega fueron atacados por misiles de origen desconocido mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Omán.

Por novena noche consecutiva, Washington lanzó una serie de ataques contra Irán a las 23:00 GMT del domingo, anunció en X el Comando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

Los ataques causaron un muerto y varios heridos en Tabriz (noroeste), a más de 1000 kilómetros del Golfo, reportaron autoridades locales.

Varias personas más resultaron heridas durante ataques en la ciudad de Urmia, ubicada en la provincia vecina, según varios funcionarios.

Washington aseguró apuntar a instalaciones militares, pero Teherán le acusó de llevar a cabo ataques en localidades, en particular en Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear en funcionamiento del país.

La central de Darkhovin, aún en construcción, también fue blanco de ataques, según Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que las últimas ofensivas militares contra Irán fueron en honor a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses fallecidos en los últimos días.

Dos militares estadounidenses murieron el viernes en ataques contra una base en Jordania, y otro soldado falleció el domingo durante la destrucción controlada de municiones sin explotar procedentes de un dron iraní en el norte de Irak.

“Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más”, advirtió Trump en un mensaje en la red Truth Social.

En total 17 militares estadounidenses murieron desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

En el lado iraní el último balance oficial publicado el viernes da cuenta de 50 muertos y más de 500 heridos desde la reanudación de los combates a comienzos de julio.

Un protocolo de acuerdo firmado entre Irán y Estados Unidos el 17 de junio, que se suponía debía abrir un ciclo de negociaciones de paz, se derrumbó con la reanudación de las hostilidades entre ambos países, enfrentados por el control del estrecho de Ormuz.

En represalia, Teherán volvió a atacar el lunes a sus vecinos Kuwait y Baréin, aliados de Washington. Además, aseguró que continúa sus conversaciones con Estados Unidos a través de mediadores.

“El aparato diplomático ha estado activo estos últimos días”, declaró el portavoz de la Cancillería, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa en Teherán.

El ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, tiene previsto viajar el lunes a Pakistán, uno de los mediadores junto con Qatar y Omán, según informó una fuente del ministerio.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron el domingo haber destruido aviones militares estadounidenses en el aeropuerto de Áqaba, en Jordania, y también haber atacado instalaciones militares estadounidenses en la región de Al Tanf, en Siria.

Irán advirtió el lunes estar dispuesto a “tomar las medidas necesarias” para garantizar su soberanía y evitar que el estrecho de Ormuz sea utilizado para “amenazar la seguridad y los intereses” de la república islámica.

Esta vía estratégica, por donde transitaba antes de la guerra una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, está de nuevo bloqueada por Irán desde la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, que volvió a imponer un cerco a los puertos iraníes.

Este bloqueo impulsa una subida de los precios del petróleo y el barril de Brent del mar del Norte cotiza en torno a 88,55 dólares.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó el lunes de que un buque estaba en llamas en el estrecho, a unos 15 kilómetros al noroeste de la localidad omaní de Kumzar, sin precisar la causa del incendio.

Poco después, los Guardianes de la Revolución anunciaron que dos buques que intentaban pasar por el estrecho de Ormuz “explotaron y fueron detenidos”.

El domingo por la noche, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a la comunidad internacional a unirse a Washington para “proteger el transporte marítimo” en este paso.