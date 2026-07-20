Por qué Argentina jugaría las Eliminatorias para el Mundial 2030 si ya está clasificada

La Albiceleste ya tiene asegurada su participación por ser una de las sedes homenaje de la próxima Copa del Mundo, aunque Conmebol analiza cómo sostener la competencia durante el ciclo clasificatorio.

Hoy 15:25

Después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, la Selección Argentina empieza a mirar hacia el próximo gran objetivo: el Mundial 2030.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La particularidad es que la Albiceleste ya tiene asegurada su participación en la próxima Copa del Mundo, aunque igualmente podría disputar las Eliminatorias Sudamericanas o una competencia alternativa durante el ciclo.

El Mundial 2030 tendrá como sedes principales a España, Marruecos y Portugal, pero también contará con partidos homenaje en Uruguay, Argentina y Paraguay, en reconocimiento al centenario del primer Mundial disputado en 1930.

Por ese motivo, Argentina ya tiene garantizado su lugar en el torneo, al igual que Uruguay y Paraguay. Sin embargo, esa clasificación anticipada genera un interrogante para Conmebol: cómo organizar una competencia que mantenga el rodaje oficial de sus selecciones.

El problema aparece porque, con tres seleccionados sudamericanos ya clasificados y la posibilidad de que el próximo Mundial tenga 64 equipos, casi todos los países de la región podrían terminar accediendo al certamen.

En ese escenario, las Eliminatorias perderían buena parte de su atractivo deportivo, ya que quedarían menos plazas reales en disputa y varias selecciones tendrían chances muy amplias de clasificarse.

Ante esta situación, Conmebol analiza la creación de una competencia similar a la Nations League de la UEFA, con el objetivo de que los seleccionados sudamericanos puedan disputar partidos competitivos durante el ciclo mundialista.

Además, ese calendario se complementaría con la Copa América 2028, otro de los compromisos importantes que tendrá la Selección Argentina en los próximos años.

La única voz oficial que se refirió al tema fue la del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, quien aseguró que Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados al Mundial 2030.

“Nosotros estamos clasificados ya al Mundial 2030, al igual que Uruguay y Argentina. Las clasificatorias que se van a disputar, aparte de los 3 cupos y medio pendientes, en el orden de cómo culminen las Eliminatorias, se está proyectando un torneo con la UEFA, una especie de Nations League para poder disputar contra ellos”, expresó.

Por ahora, resta una definición oficial sobre el formato que tendrá la clasificación sudamericana y si finalmente habrá una competencia nueva durante el próximo ciclo.

Cuándo volverá a jugar Argentina

A la espera del calendario de las Eliminatorias o de una eventual competencia alternativa, la Selección Argentina volverá a tener actividad en la próxima fecha FIFA, que se desarrollará entre el lunes 21 de septiembre y el viernes 6 de octubre.

En principio, la Albiceleste disputará dos amistosos, aunque todavía no están confirmadas las fechas, los rivales ni las sedes.

Tras cerrar otro Mundial como protagonista, Argentina comenzará una nueva etapa con la mira puesta en 2030, un torneo en el que ya tiene su lugar asegurado, pero cuyo camino competitivo todavía debe definirse.