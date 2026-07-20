VIDEO | “Estuviste llorando toda la semana”: el caliente cruce entre Otamendi y Rodri tras la final del Mundial

El defensor de la Selección Argentina se enfrentó cara a cara con el capitán español luego del triunfo 1-0 de España en la final del Mundial 2026.

Hoy 15:33

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España terminó con un clima cargado de tensión. Tras el triunfo español por 1-0, con gol de Ferran Torres, varios futbolistas de ambos equipos protagonizaron cruces en el campo de juego.

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Uno de los momentos más calientes tuvo como protagonistas a Nicolás Otamendi y Rodri Hernández, capitán del seleccionado español. El defensor argentino se acercó al mediocampista del Manchester City y le recriminó algunas declaraciones realizadas por jugadores españoles durante la previa del encuentro.

“Estuviste llorando toda la semana”, le dijo Otamendi en tres oportunidades, luego de haberle negado el saludo en la mitad de la cancha.

El cara a cara se dio en medio de un cierre caliente, después de una semana marcada por cruces mediáticos, declaraciones fuertes y una final disputada con mucha intensidad.

Otamendi, que en este Mundial alcanzó las 21 presencias y se convirtió en el segundo defensor con más partidos en la historia de la Copa del Mundo, solo por detrás de Paolo Maldini, fue uno de los futbolistas argentinos más afectados tras la derrota.

La situación finalmente pudo descomprimirse y los jugadores se alejaron sin que el episodio pasara a mayores.

Mientras los futbolistas españoles comenzaban los festejos por la segunda estrella de su historia, varios jugadores argentinos quedaron tendidos sobre el césped, golpeados por el dolor de haber quedado a las puertas del bicampeonato mundial.

El cruce entre Otamendi y Rodri fue una de las imágenes que reflejó la tensión de una final atravesada por la frustración argentina y la euforia española.