El campeón Belgrano abre el Clausura recibiendo a Rosario Central

El Pirata recibe al Canalla desde las 19.30 en el Gigante de Alberdi, por la primera fecha del Torneo Clausura. El equipo de Ricardo Zielinski volverá a jugar ante más de 40.000 hinchas luego del parate mundialista.

Hoy 07:06

Belgrano comenzará este jueves la defensa del título cuando reciba a Rosario Central, desde las 19.30, en el Gigante de Alberdi, por la primera fecha del Torneo Clausura. El conjunto cordobés, vigente campeón del fútbol argentino, buscará comenzar con una victoria el camino hacia el bicampeonato.

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El equipo dirigido por Ricardo Zielinski volverá a presentarse ante su gente después del parate mundialista y tendrá un recibimiento especial en el Julio César Villagra, donde se espera la presencia de más de 40.000 hinchas. El Pirata intentará repetir, al menos en parte, el gran rendimiento que le permitió consagrarse campeón en mayo.

Enfrente estará Rosario Central, que buscará comenzar el nuevo torneo con el pie derecho. El Canalla viene de sufrir una dolorosa eliminación ante Estudiantes por la Copa Argentina en el cierre del primer semestre, aunque esta semana recibió una importante noticia con el regreso de Franco Cervi, quien volverá al club después de diez años en Europa.

Más allá del comienzo del Clausura, el gran objetivo de Central durante 2026 está puesto en la Copa Libertadores, donde se encuentra disputando los octavos de final. Por eso, el conjunto rosarino buscará sumar confianza desde el inicio del campeonato y recuperarse rápidamente del golpe sufrido en la Copa Argentina.

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