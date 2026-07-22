Sarmiento y Argentinos Juniors inician su camino en el Torneo Clausura

El Verde recibe al Bicho desde las 19.30 en el estadio Eva Perón, por la primera fecha del campeonato. El equipo de Facundo Sava quiere dejar atrás la eliminación ante Boca y comenzar a sumar en la lucha por la permanencia.

Hoy 07:05

Sarmiento y Argentinos Juniors se enfrentarán este jueves desde las 19.30 en el estadio Eva Perón, por la primera fecha del Torneo Clausura. El conjunto de Junín buscará recuperarse luego de la eliminación ante Boca por la Copa Argentina, mientras que el Bicho intentará volver a ser uno de los protagonistas del campeonato.

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El equipo dirigido por Facundo Sava viene de perder 2-0 ante el Xeneize en la Copa Argentina y ahora tendrá la oportunidad de comenzar una nueva competencia ante su gente. El principal objetivo del Verde será alejarse de la zona de descenso, una lucha que volverá a ser prioridad durante esta temporada.

Por su parte, Argentinos Juniors renovará sus ilusiones con el comienzo del Torneo Clausura y buscará volver a estar entre los animadores del campeonato. El conjunto de La Paternal tendrá como único frente de competencia el torneo local hasta 2027, por lo que intentará aprovechar esa situación para enfocarse plenamente en el certamen.

El Bicho, sin embargo, sufrió una baja importante durante el mercado de pases. Federico Fattori dejó la institución y continuará su carrera en Talleres de Córdoba, por lo que el cuerpo técnico deberá reacomodar el equipo para afrontar el nuevo desafío.

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