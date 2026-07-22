Intentó ingresar marihuana a un penal de Colonia Pinto y fue aprehendida

La mujer fue descubierta durante un control de rutina en el Complejo Penitenciario Provincial N° 4. La droga fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 22:20

Una mujer fue aprehendida este miércoles luego de intentar ingresar marihuana al Complejo Penitenciario Provincial N° 4, ubicado en Colonia Pinto, durante el horario de visitas.

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El procedimiento se llevó a cabo en el marco de los controles de seguridad que realiza habitualmente el personal penitenciario a quienes ingresan al establecimiento para visitar a internos.

Según informaron fuentes policiales, la mujer, domiciliada en el barrio Bosco II de la ciudad Capital, se presentó para visitar a un familiar alojado en el penal. Durante la requisa, dejó caer un envoltorio de nylon de color negro e intentó desligarse del elemento, asegurando que pertenecía a otra persona.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes realizaron las pruebas de campo correspondientes sobre la sustancia.

Los análisis confirmaron que el envoltorio contenía marihuana, con un peso total de 1,65 gramos.

Por disposición de la Fiscalía de la Unidad de Narcotráfico, la mujer fue trasladada a la Comisaría Comunitaria N° 36, donde quedó aprehendida por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

La sustancia fue secuestrada e incorporada a la investigación judicial, mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.