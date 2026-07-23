Polémica con Rosalía tras publicación anti-Argentina genera críticas masivas

La cantante Rosalía enfrenta un intenso rechazo de sus fanáticos argentinos tras un polémico posteo en redes sociales que muchos interpretaron como una burla hacia la Selección Argentina.

Hoy 06:12

La cantante española Rosalía se encuentra en medio de una controversia significativa con el público argentino después de un posteo que ha generado un fuerte rechazo. La situación se desató cuando la artista compartió un video en su cuenta de TikTok, originalmente publicado por Mia Khalifa, donde se celebraba la victoria de España en el Mundial 2026. Este contenido fue percibido por muchos como una burla hacia la Selección Argentina, especialmente tras su reciente derrota en la final.

A pesar de que el video fue eliminado rápidamente, las capturas de pantalla se viralizaron en cuestión de minutos, lo que llevó a un incremento de críticas en plataformas como X, Instagram y Facebook. En pocas horas, el nombre de Rosalía se convirtió en una de las principales tendencias en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su decepción y calificaron su gesto como una falta de respeto hacia el pueblo argentino.

La reacción del público fue tan intensa que varios seguidores comenzaron a organizarse para revender o incluso solicitar la devolución de entradas para los conciertos que Rosalía tiene programados en Buenos Aires. Diversas publicaciones reflejaron el descontento de aquellos que afirmaron que ya no asistirían a los recitales, mientras otros impulsaron iniciativas para dejar vacías algunas de las fechas programadas.

La polémica también ha generado incertidumbre sobre los recitales en el Movistar Arena, donde la artista tiene varias presentaciones agendadas. Aunque hasta el momento no ha habido cambios en el cronograma, el Centro de Eventos encargado de los espectáculos ha tenido que aclarar su política de compra y devolución de entradas debido a las numerosas consultas que han recibido.

Frente al creciente descontento, el club de fans oficial de Rosalía en Argentina emitió un comunicado en el que se distanció de la situación. En el comunicado, la organización enfatizó que no tienen participación en las publicaciones de la cantante y mostraron comprensión por el enojo del público, pidiendo que las críticas sean expresadas con respeto sin profundizar en el contenido que originó la controversia.

La expectativa se centra ahora en la posibilidad de que Rosalía ofrezca una explicación o un mensaje que ayude a descomprimir la situación. Mientras tanto, muchos de sus seguidores mantienen firme su decisión de no asistir a los conciertos. Este incidente ha escalado a un escándalo internacional que pone en duda el recibimiento que la cantante tendrá en su próxima visita a Argentina.