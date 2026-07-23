Karol G regalará entradas para sus conciertos de 2026 a sus fans

Karol G ha anunciado una dinámica especial para regalar entradas a sus fans antes de iniciar su gira Viajando por el mundo Tropitour en 2026.

Hoy 07:01

La reconocida cantante colombiana Karol G ha emocionado a sus seguidores al anunciar que regalará entradas para sus conciertos de 2026, como parte de una dinámica especial destinada a sus fieles fans.

Esta iniciativa surge en medio de la expectativa por su próxima gira internacional, titulada Viajando por el mundo Tropitour, que dará inicio el 24 de julio de 2026 en Chicago y recorrerá diversas ciudades en América y Europa.

Durante esta dinámica, la artista entregará cinco entradas por cada concierto, lo que se traduce en un total de 300 boletas disponibles para su público, según reportes de Infobae.

Para participar en el sorteo de las boletas gratuitas, los seguidores deben interactuar a través de Instagram, comentando en la publicación donde Karol G expresa su agradecimiento hacia ellos, especificando la ciudad y país donde desean asistir al concierto.

Además, los participantes deben etiquetar a cuatro amigos en su comentario, lo que incrementa la visibilidad de la dinámica. Los ganadores serán seleccionados por la artista entre los comentarios de cada ciudad y se anunciarán antes del comienzo de la gira.

A pesar de que participar no garantiza la obtención de una entrada, esta dinámica representa una oportunidad valiosa para aquellos que no lograron adquirir boletos o desean asistir a uno de los eventos de Karol G en esta nueva etapa de su carrera.

La gira Tropitour, que comenzó con 39 conciertos anunciados, se expandió a 63 fechas tras una increíble demanda, logrando vender 2 millones de boletos en solo cuatro días, según comunicados de prensa citados por Infobae.