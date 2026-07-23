¿A qué viene Georgieva?

Antes de pasar a la clandestinidad, el “Manuel Adorni” del entonces presidente Mauricio Macri era un jovencísimo Marcos Peña, que solía manejarse con igual pedantería que el vecino deslomado de Indio Cuá, hasta que el Día de los Santos Inocentes del 2017, al encabezar la conferencia de prensa que aceleró la corrida que volvería a poner de rodillas a la Argentina ante el FMI, comprendió que la política tenía momentos demasiado estresantes para la vida que quería.

Hoy 07:31

Por Roberto Caballero

Para Página 12

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Junto a Peña, aquella tarde del 28 de diciembre, estaba todo el equipo económico: Nicolás Dujovne (ministro de Hacienda), Luis “Toto” Caputo (Finanzas) y el presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger. El anuncio televisado era la modificación de las metas de inflación. En los hechos, la intervención en la política monetaria. Cuando los dueños del poder y del dinero leyeron que la independencia del BCRA estaba siendo violentada por un gobierno que había prometido lo contrario, se desató la tempestad.

Para peor, el segundo de Sturzenegger, el Demian Reidel que luego sería funcionario de Milei en Nucleoeléctrica SA, venía sosteniendo en público que “cambiar las metas de inflación era como no tenerlas”. La súbita desconfianza de los mercados fue sorteada por un salvataje fulminante de Blackrock, Pimco y Templeton, fondos de inversión que seis meses después recibirían los 45 mil millones de dólares frescos que el FMI le prestó al tambaleante gobierno de Macri. El mayor crédito otorgado en la historia del organismo.

El actual presidente, en charlas con Alejandro Fantino, cuando todavía no necesitaba de la casta para sobrevivir en el gobierno, apuntaba enojado al “Toto” Caputo y a Sturzenneger por haber financiado la fuga de los amigos del gobierno macrista, endeudando al país por varias generaciones con el FMI. Altri tempi.

Ahora Milei va a viajar con Kristalina Georgieva a Vaca Muerta. Apenas arribada al país, la búlgara titular del FMI primero dará un discurso en el Centro Cultural Kirchner ante la casta empresaria y financiera, y más tarde será acompañada por el presidente a Loma Campana, la zona neuquina donde la sociedad YPF y Chevrón comenzó todo, en 2013, bajo el gobierno de Cristina Kirchner. De allí, lugar emblemático, salieron los primeros 100 mil barriles diarios de petróleo shale.

Además del apoyo político implícito al gobierno, la visita de Georgieva al yacimiento corazón del superávit energético nacional, desde el que se apalanca buena parte de las exportaciones hidrocarburíferas, tiene otros propósitos: vigilar y garantizar. Vigilar que todo “marcha de acuerdo al plan” trazado y garantizar que parte de la rentabilidad extraordinaria no vaya a subsidios a la energía -como está ocurriendo-, comprometiendo aún más la meta fiscal acordada, ahora que bajó la recaudación por el parate recesivo y el paquete fiscal prebendario del RIGI. Para algunas cosas, plata hay. No para todo.

En los documentos técnicos, sin embargo, citando el caso argentino, el FMI habla de evitar “el síndrome holandés”, en alusión al fenómeno que ocurre cuando un país recibe un flujo masivo de divisas por la exportación de sus recursos naturales, o de algunos en particular, causando en simultáneo la pérdida de competitividad de los exportadores de otros bienes, por ejemplo, los industriales. En casos así, la economía se vuelve estructuralmente dependiente de un solo recurso, propensa a ser impactada por el alza o la caída de sus precios internacionales. Es lo que están pasando y es, también, una consecuencia del tipo de economía neoliberal que el FMI fomenta y Milei aplica, sin chistar.

Algunos de sus papers recuerdan el gobierno epistolario –y obligado por la proscripción- que ejercía Juan Perón desde el exilio. A unos les decía lo que él quería decirles y a otros, lo que ellos querían escuchar. Giorgeva sabe que las razones del préstamo fueron políticas, porque el socio hegemónico del organismo, EE.UU., estaba dispuesto a socorrer a un gobierno afín como el de Macri, pero al resto de los socios integrantes, entre ellos China, debe justificarles técnicamente la capacidad de repago de la Argentina, desde aquel 2018.

Hay un detalle que confirma que la Argentina hoy es el mayor laboratorio fondomonetarista del mundo. El nombramiento de la argentina, nieta de un desaparecido tucumano, Silvana Tenreyro como directora del Departamento de Investigación del Fondo. El cargo no es humo: desde allí se ordena la mirada técnica del organismo sobre datos de inflación, crecimiento, deuda, comercio, crisis externas y programas de estabilización.

En su CV, además, puede leerse que integró el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. ¿Acaso Georgieva convenció a Milei que en vez de dinamitar el BCRA, como prometía en campaña, modifique su carta orgánica y acepte una veeduría externa permanente? Eso ya existió. Durante la Década Infame, la banca extranjera tenía representantes en el directorio del BCRA. Claro, el FMI todavía no existía y los préstamos impagables los otorgaban los bancos británicos.

Desde que el FMI pudo volver a auditar las cuentas nacionales, tras los años de desendeudamiento K, su gravitación es determinante en las políticas de ajuste que se descargan contra una sociedad, entre atónita e indefensa, que resigna día a día sus derechos elementales, como nunca antes ocurrió en democracia. La deuda funciona así como ancla disciplinante del conjunto del sistema político y económico, reduciendo la soberanía del país hasta convertirlo lenta pero inexorablemente en una colonia tardía. La verdadera “campaña antiargentina” es esta.

Mientras tanto, Macri se pasea enamorado por el mundo comentando que los jugadores hicieron “una de más” al exhibir la bandera que reivindicaba la soberanía sobre Malvinas; y de su “Adorni”, Marcos Peña, sólo se sabe que publicó un libro, “El arte de subir (y bajar) la montaña”, donde plantea temas de salud mental y física, conexión con la naturaleza y desconexión digital. Un titán.