Clima en La Banda: temperaturas en ascenso para los próximos días

La Banda, Santiago del Estero, experimenta un clima parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán en los próximos días. Se anticipa un leve ascenso en las temperaturas, lo que brindará un respiro a los bandeños.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños se despertaron con un clima parcialmente nublado y una temperatura actual de 9.2 °C, que se siente un poco más fresca, alrededor de 8.2 °C. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 93%, mientras que el viento sopla desde el noreste a 7.2 km/h.

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El pronóstico para hoy Jueves 23 de julio de 2026 indica que la temperatura mínima será de 7.4 °C, mientras que la máxima puede llegar hasta los 18.3 °C. A pesar de la nubosidad, se espera que el día sea relativamente agradable para realizar actividades al aire libre.

El día de mañana, viernes 24, los bandeños podrán disfrutar de un clima soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 8.5 °C de mínima y 21.4 °C de máxima. Esta tendencia de mejora en el clima promete un fin de semana más cálido.

Ya para el sábado 25, la situación climática se mantendrá soleada, con un aumento considerable en las temperaturas, alcanzando una mínima de 11.2 °C y una máxima que podría llegar hasta los 24.8 °C.

En resumen, el clima en La Banda se presenta con temperaturas frescas hoy, pero se anticipa un ascenso notable en los días siguientes, lo que permitirá a los bandeños disfrutar de jornadas más cálidas y soleadas, perfectas para actividades al aire libre.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.