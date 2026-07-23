Aerolíneas Argentinas anunció la mayor renovación de su flota en los últimos diez años

La compañía incorporará 20 aeronaves entre 2027 y 2031, en un plan que será financiado íntegramente con recursos propios y sin aportes del Estado Nacional.

Hoy 08:19

Aerolíneas Argentinas confirmó el mayor programa de renovación de flota de los últimos diez años, que contempla la incorporación de 20 nuevas aeronaves entre 2027 y 2031. El plan fue presentado durante la Feria Internacional de Farnborough y será financiado íntegramente con recursos propios, sin transferencias del Estado Nacional.

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La empresa formalizó acuerdos con distintas compañías de leasing para avanzar con la ejecución del plan, que prevé la renovación del 25% de la flota total y del 60% de los aviones de largo alcance, en una de las inversiones más importantes de su historia reciente.

En esta primera etapa quedaron confirmados los contratos por 14 aeronaves: seis Airbus A330neo y ocho Boeing 737 MAX 10, todos con cronogramas de entrega definidos. El programa se completará con seis Boeing 737 MAX 8, de los cuales dos ya fueron contratados y cuatro continúan en proceso de incorporación.

Según informó la compañía, el objetivo es modernizar tanto la operación internacional como la doméstica y regional, mejorando la eficiencia operativa, aumentando la capacidad y ofreciendo un producto más competitivo para los pasajeros.

El cronograma prevé que el primer Boeing 737 MAX 8 se incorpore durante el primer trimestre de 2027. En tanto, los nuevos Airbus A330neo comenzarán a llegar en el primer semestre de 2028.

Estos aviones estarán configurados con 291 plazas, distribuidas en 30 asientos de clase Ejecutiva, 24 de Premium Economy y 237 de Economy, con una propuesta de servicio alineada a los estándares internacionales para vuelos de largo alcance.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, destacó que la incorporación de los nuevos aviones representa "un hito" para la empresa y sostuvo que el proyecto es resultado de una planificación enfocada en la eficiencia, la rentabilidad y la mejora del servicio.

La decisión de financiar el plan con fondos propios se apoya en los resultados económicos registrados por la compañía en los últimos años. De acuerdo con sus estados contables auditados, Aerolíneas Argentinas obtuvo un resultado operativo positivo de 56,6 millones de dólares en 2024, cifra que ascendió a 120,7 millones de dólares en 2025. Además, la empresa señaló que ese año no recibió transferencias del Estado Nacional por primera vez desde su estatización.

Desde la compañía explicaron que la llegada de los nuevos A330neo permitirá reemplazar progresivamente aeronaves de generaciones anteriores, incrementar la capacidad en rutas estratégicas y reducir el consumo de combustible, con menores costos operativos y un menor impacto ambiental.

En el mercado doméstico y regional, los Boeing 737 MAX 10 y MAX 8 reforzarán la oferta en los corredores de mayor demanda, aportando mayor eficiencia por asiento y permitiendo optimizar frecuencias y conectividad.

Como parte del programa de modernización, Aerolíneas Argentinas también anunció que actualizará las cabinas de los Airbus A330 que actualmente integran su flota, incorporando nuevas prestaciones para los vuelos internacionales.

Con esta inversión, la empresa busca consolidar un modelo de crecimiento sustentado en el equilibrio operativo, la reinversión de sus resultados y la modernización de su flota, con el objetivo de fortalecer su competitividad en los mercados nacional e internacional.