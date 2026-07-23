El Alfajor Santiagueño gigante tendrá más de 2 mil kilos y se compartirá entre más de 20 mil personas

La ciudad de Santiago del Estero celebrará el 473 aniversario de su fundación y lo celebará comartiendo con toda la comunidad un alfajor de 2.100 kilos.

Hoy 14:38

Santiago del Estero se prepara para una dulce tradición que se ha vuelto un ícono del aniversario de la ciudad: el Alfajor Santiagueño gigante. Este 25 de julio, los pasteleros de la Escuela de Pastelería Profesional de Santiago del Estero volverán a sorprender a la comunidad con una versión de 2.100 kilos, que se repartirá de manera gratuita entre los vecinos tras el desfile cívico-militar.

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Shirla Abud, representante de la escuela y encargada del proyecto desde hace cinco años, contó a Diario Panorama que la elaboración del alfajor requiere más de 15 días de preparación. Primero, se hornean las galletas que lo componen; luego, se ensablan con más de 1.100 kilos de dulce de leche en una carpa especialmente armada en el Domo del Parque del Encuentro. Para el armado final, el alfajor se coloca sobre una tarima de madera montada en un tráiler, que se suma al tradicional desfile por la Avenida Pozo de Vargas.

El Alfajor Santiagueño gigante en números

Participaron 15 personas en la preparación y serán más de 20 para la distribución.

Este año, el alfajor alcanzará 2.100 kilos, comparado con los 1.300 kilos de hace cinco años.

Se utilizaron más de 100 kilos de materia grasa, más de 600 kilos de harina y 5 mil huevos.

Se repartirá entre más de 20 mil personas, de manera libre y gratuita.

Abud invitó a todos los santiagueños y turistas a sumarse a la celebración: "Después del desfile, los esperamos para compartir este alfajor gigante, símbolo de nuestra cultura y nuestra identidad”.

Como cada año, la comunidad podrá disfrutar de un momento de tradición, sabor y encuentro, convirtiendo el aniversario de la ciudad en una verdadera fiesta para grandes y chicos.