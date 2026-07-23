Choque entre motos dejó como saldo dos personas lesionadas

Ocurrió sobre Lavalle y San Valentín en el barrio Santa Lucía Ampliación. Personal del SEASE trasladó a los heridos al hospital Regional.

Hoy 19:05

Un fuerte choque entre dos motocicletas, dejó como saldo dos personas heridas, aunque no serían de gravedad.

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Pasadas las 16 horas de este jueves, el impacto de los rodados en intersección de calle San Valentín con Lavalle del barrio Santa Lucía Ampliación, llamó la atención de vecinos de la zona quienes acudieron a brindar auxilio a los heridos y solicitar la presencia del servicio de emergencias SEASE y de la Policía de la Provincia.

Las dos motos

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En el piso se encontraban dos motocicletas, una Honda 110cc y otra 125cc, como así también una mujer, conductora de uno de los rodados.

Ambulancia del SEASE en el lugar

Al parecer ambos vehículos circulaban en senrido oeste a este y por causas a establecer impactaron entre ellos. Trasncedió que uno d ellos conductores habría detenido su marcha en la esquina de San Valentín y habría intentado girar hacia la izquierda sin adevertir la cercanía del otro rodado, momento en que se produjo el impacto.

Tras el arribo de la ambulancia del SEASE la mujer y el ocupante del tro rodado fueron trasladados al hospital Regional y por jurisdicción intervino Comisaría 45.