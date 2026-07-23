Cronograma confirmado para los cuartos de final del Torneo de Reserva de la Liga Santiagueña

La Liga Santiagueña programó los partidos de ida de los cuartos de final del Torneo de Reserva. Vélez de San Ramón y Central Argentino abrirán la serie este viernes, mientras que los otros tres cruces se disputarán entre el domingo y el lunes.

Hoy 19:09

Los cuartos de final del Torneo de Reserva de la Liga Santiagueña ya tienen días, horarios y escenarios confirmados. Las series comenzarán este viernes 24 de julio con el duelo entre Vélez de San Ramón y Central Argentino, que se enfrentarán desde las 16 en la cancha del conjunto velezano.

La actividad continuará el domingo 26, con dos partidos programados para las 16. Estudiantes recibirá a Independiente de Fernández en su cancha, mientras que Comercio será local de Independiente de Beltrán en otro de los cruces de la jornada.

Por último, el lunes 27 se completarán los partidos de ida de los cuartos de final. Sarmiento enfrentará a Unión Santiago desde las 15, en la cancha del conjunto bandeño, en el cierre de una instancia que promete mucha emoción y paridad.

Cuartos de final – Partidos de ida

Viernes 24 de julio

Vélez de San Ramón vs. Central Argentino

Hora: 16.

Cancha: Vélez de San Ramón.

Domingo 26 de julio

Estudiantes vs. Independiente de Fernández

Hora: 16.

Cancha: Estudiantes.

16. Estudiantes. Comercio vs. Independiente de Beltrán

Hora: 16.

Cancha: Comercio.

Lunes 27 de julio