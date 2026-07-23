Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

El certamen “Juan Carlos Paz” de Primera División entra en su etapa decisiva. La Liga Santiagueña confirmó la programación de los partidos de ida, que comenzarán este sábado con Independiente de Fernández-Vélez de San Ramón y continuarán el domingo con otros tres cruces.

Hoy 19:14

El Torneo Anual de la Liga Santiagueña ingresa en la recta final y ya tiene definida la programación de los partidos de ida de los cuartos de final. El certamen denominado “Juan Carlos Paz” de Primera División comenzará este sábado con un duelo que promete mucha emoción.

Independiente de Fernández recibirá a Vélez de San Ramón desde las 16, en la cancha del conjunto fernandense. El encuentro se disputará únicamente con público local, según lo establecido para esta instancia del campeonato.

La actividad continuará el domingo 26 de julio con tres partidos que se jugarán en simultáneo, todos desde las 16. Atlético Forres será local de Central Córdoba, mientras que Agua y Energía recibirá a Central Argentino.

El último cruce de la jornada tendrá como protagonistas a Estudiantes de Huaico Hondo y Unión Santiago, que se enfrentarán en la cancha del conjunto estudiantil. Al igual que en los otros encuentros, el partido contará solamente con público local.

Cuartos de final – Partidos de ida

Sábado 25 de julio

Independiente de Fernández vs. Vélez de San Ramón

Hora: 16.

Cancha: Independiente de Fernández.

Público: Sólo local.

Domingo 26 de julio