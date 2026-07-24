Paul Aron reemplazó a Colapinto y terminó 19° en la primera práctica libre del GP de Hungría

El piloto estonio ocupó el lugar del argentino en Alpine durante la FP1 en Hungaroring. Colapinto retomará su butaca en el segundo entrenamiento de este viernes.

Hoy 10:20

El piloto argentino Franco Colapinto no participó de la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026, ya que fue reemplazado en Alpine por Paul Aron.

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El estonio completó la sesión en el circuito de Hungaroring y finalizó en el 19° puesto, con un tiempo de 1:22.168. El único rookie que quedó por detrás suyo fue Colton Herta.

En la comparación interna de Alpine, Pierre Gasly terminó 14°, con un registro 0.464 más veloz que el de Aron. El líder de la primera práctica fue Charles Leclerc, quien marcó el mejor tiempo con 1:19.075.

Colapinto volverá a ocupar su lugar en el auto para el segundo entrenamiento, previsto para las 12, y continuará con la actividad del sábado antes de afrontar la carrera principal del domingo.

El argentino llega a la cita en Hungría con expectativas renovadas, luego de encadenar dos actuaciones destacadas que le permitieron sumar puntos en las últimas competencias.

La actividad en Hungaroring seguirá siendo clave para Alpine, que buscará ajustar el rendimiento del monoplaza de cara a la clasificación y a una carrera que suele exigir precisión por las características del trazado.