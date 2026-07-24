Detuvieron a un hombre acusado de herir gravemente a su pareja con un aire comprimido

La mujer permanece internada en el Hospital Zonal de Frías, donde los médicos detectaron cinco perdigones alojados en la cabeza y una de sus manos.

Hoy 10:23

Una mujer oriunda de la localidad de Santa Catalina permanece internada en el Hospital Zonal de Frías luego de haber sufrido heridas provocadas presuntamente por su pareja con un arma de aire comprimido.

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Según informaron fuentes policiales, la víctima fue trasladada al centro de salud, donde durante la noche fue sometida a distintos estudios médicos que permitieron detectar la presencia de cinco perdigones alojados en la zona de la cabeza y en una de sus manos.

Los profesionales evalúan si los proyectiles podrán ser extraídos en el Hospital Zonal de Frías o si será necesario derivar a la paciente a un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de Santiago del Estero Capital para continuar con su atención.

En el marco de la investigación, personal de la Subcomisaría de Santa Catalina realizó un allanamiento dispuesto por la Justicia y procedió a la detención de un hombre identificado como Jorge Omar Rodríguez, de 34 años, quien quedó imputado en una causa por el supuesto delito de lesiones, a partir de la denuncia presentada por la víctima, identificada como María de los Ángeles Gómez.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una réplica de pistola de aire comprimido marca X Action y un frasco pequeño que contenía balines de acero calibre 4,5, elementos que quedaron incorporados a la causa.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la autoridad judicial competente. En tanto, tomó intervención el fiscal de turno, quien continúa con las medidas investigativas para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.