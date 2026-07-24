Una criatura misteriosa causa pánico en un yacimiento petrolero

Un video captado por cámaras de seguridad en un yacimiento petrolero de Comodoro Rivadavia muestra una figura humanoide que aterra a los trabajadores al mover objetos y golpear tráilers durante la noche.

Hoy 10:30

En un yacimiento petrolero ubicado en las afueras de Comodoro Rivadavia, Argentina, un turno de noche habitual se transformó en una pesadilla paranormal tras la aparición de una misteriosa criatura. Las cámaras de seguridad registraron el inquietante momento en que una figura humanoide merodea por las instalaciones, lo que ha suscitado una ola de teorías y temor entre los operarios.

Los relatos de los trabajadores son escalofriantes y reflejan el impacto emocional que esta experiencia ha generado. Según testimonios de la zona, la presencia de este ser no es un evento aislado. Uno de los petroleros comentó: "Se escucha cómo golpea los tráilers por fuera y cuando sales no hay nadie". Este tipo de afirmaciones han avivado aún más la intriga sobre la naturaleza de la criatura.

El video que se volvió viral muestra a una figura oscura, de corta estatura, que se desplaza de forma errática y manipula objetos como un cono de tránsito, lo que ha llevado a muchos a especular sobre sus capacidades. El portal ADN Sur publicó las imágenes que han circulado ampliamente en las redes sociales.

Quienes afirman haber visto a la criatura de cerca describen su aspecto inquietante, comparándola con "un bebé todo quemado". Esta perturbadora comparación ha fomentado leyendas locales y debate en torno a la posibilidad de que se trate de un fenómeno sobrenatural, un duende o algo mucho más difícil de explicar.

Las imágenes del video resultante, que muestran a la criatura en medio de la oscuridad del yacimiento, han generado opiniones encontradas. Mientras que los escépticos sugieren que podría tratarse de un animal local o un efecto óptico de las cámaras infrarrojas, aquellos que trabajan en el desierto patagónico están convencidos de que "hay algo ahí afuera".

El video, publicado por ADNSUR, ha acumulado miles de reproducciones en poco tiempo. Los comentarios en redes sociales oscilan entre el terror y la curiosidad, pero para los petroleros de Comodoro, la situación es seria y trabajar de noche en el yacimiento ya no será lo mismo.

La intriga persiste: ¿se trata de un fenómeno paranormal o una simple confusión visual en la inmensidad del campo petrolero? La comunidad sigue atenta a cualquier nuevo desarrollo relacionado con este suceso.