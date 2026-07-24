River cerró a Ángel Correa y suma otro campeón del mundo a su plantel

El delantero llega desde Tigres de Monterrey tras una compleja negociación y se realizará la revisión médica en las próximas horas antes de firmar su contrato con el club de Núñez.

Hoy 10:45

Después de varias semanas de idas y vueltas, River oficializó este viernes la contratación de Ángel Correa, quien llega procedente de Tigres de Monterrey como refuerzo de jerarquía para el plantel profesional que conduce Eduardo “Chacho” Coudet.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El club de Núñez confirmó la operación a través de un comunicado y anticipó que, en las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para luego firmar su contrato y convertirse formalmente en jugador de la institución.

Con su llegada, Correa se transformará en el cuarto campeón del mundo en Qatar 2022 que integra el actual plantel millonario, junto a Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña.

La negociación con Tigres no fue sencilla. Según trascendió, River y el club mexicano atravesaron varias rondas de conversaciones, con acuerdos y desacuerdos por las condiciones de la transferencia, hasta que finalmente lograron destrabar la operación.

En un principio, ambas partes habían avanzado por una cifra cercana a los 15 millones de dólares, con el jugador listo para viajar a Buenos Aires, realizarse los estudios médicos y firmar su vínculo hasta diciembre de 2029. Sin embargo, las modificaciones en los términos del pase demoraron la definición.

La situación también estuvo atravesada por el deseo del propio futbolista de regresar a la Argentina. En las últimas semanas, además, su entorno denunció haber recibido amenazas en México, un hecho que reforzó la decisión de dejar Tigres.

Correa, de 31 años, vuelve al fútbol argentino después de doce temporadas en el exterior. Surgido de San Lorenzo, tuvo un largo paso por el Atlético de Madrid de Diego Simeone y luego continuó su carrera en el conjunto mexicano.

En Tigres disputó más de 50 partidos y jugó las finales de la Liga MX y la Concacaf Champions Cup, aunque el equipo cayó en ambas definiciones ante Toluca.

Con la camiseta de la Selección argentina, el rosarino jugó 28 partidos y formó parte del plantel que conquistó la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022.