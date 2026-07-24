Murió una influencer de belleza tras someterse a una cirugía estética en México

Adriana García, de 30 años, era una reconocida creadora de contenido de Sinaloa y compartía consejos sobre belleza y estilo de vida.

Hoy 10:46

La influencer de belleza mexicana Adriana García murió tras sufrir complicaciones durante una cirugía estética a la que se sometió.

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Según medios locales, la joven madre de 30 años habría perdido la vida por complicaciones médicas luego de someterse a una cirugía estética en una clínica privada de la ciudad de Culiacán.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente la causa del fallecimiento.

La noticia fue informada por la tienda mexicana Drop Shop, marca para la que Adriana colaboraba como modelo y generadora de contenido.

En sus redes sociales, la empresa la despidió con un mensaje emotivo: “Hoy despedimos a una integrante de la familia Drop Shop, recordando con cariño su calidad humana, su dedicación y los momentos que compartimos a su lado. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros”.

Adriana García era originaria de Culiacán y se había convertido en una figura reconocida entre el público sinaloense.

En Instagram superaba los 50 mil seguidores y en TikTok tenía más de 45 mil, donde compartía su día a día, consejos de belleza y momentos familiares.

Adriana García tenía miles de seguidores en redes (Foto: Instagram/@_adrianaggc).

La influencer solía mostrar a su hija Gabriela, de seis años, en tiernas sesiones fotográficas que compartía con sus seguidores.

Además, participaba activamente en la promoción de Drop Shop, una tienda dedicada a la venta de gorras, ropa, relojes y accesorios de lujo, con sucursales en Durango, Hermosillo, Culiacán, Monterrey y la Ciudad de México.

La noticia de la muerte de Adriana generó una ola de mensajes de despedida y dolor entre colegas, amigos y seguidores.

En redes sociales, se multiplicaron los mensajes: “Te amamos, Adri, siempre en nuestros corazones”, “Qué triste noticia, en paz descanse Adriana” y “Vaya que cómo duelen estas noticias y más cuando se ganan el cariño y admiración por medio de una pantalla”.

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que no contaba con información oficial sobre el caso, pero aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, la familia de Adriana no emitió declaraciones públicas hasta el momento.