Añatuya: investigan el hallazgo de una motocicleta completamente desarmada en un baldío

El rodado, una Honda Storm, fue encontrado oculto entre la maleza. Buscan determinar si tiene pedido de secuestro.

Hoy 14:41

Un inquietante hallazgo movilizó este viernes a la Policía en el barrio San Jorge de la ciudad de Añatuya, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de una motocicleta abandonada en un terreno baldío.

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El procedimiento se inició tras un llamado telefónico que advirtió sobre un vehículo oculto entre la maleza, en las inmediaciones de las calles Ramos Mejía y Libarona. Personal de Prevención de la Departamental 13, que realizaba recorridos de rutina por la zona, acudió al lugar y confirmó la denuncia.

Al inspeccionar el rodado, los efectivos comprobaron que se trataba de una motocicleta Honda Storm de color gris, la cual se encontraba prácticamente desguazada. Le faltaba la rueda delantera, el faro principal, el tablero instrumental, los espejos retrovisores, los guiños delanteros y traseros, además de todas las cachas laterales.

Ante la situación, las autoridades dispusieron el secuestro preventivo del cuadro y de las piezas restantes del vehículo, que fueron trasladados a la Comisaría 41, donde quedaron en calidad de depósito judicial.

La Policía inició una investigación para establecer la identidad del propietario, determinar si la motocicleta registra pedido de secuestro y esclarecer si el desguace está relacionado con algún hecho delictivo ocurrido en la ciudad.