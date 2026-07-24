Bombazo en la NBA: LeBron James fichó por los Philadelphia 76ers tras su salida de Los Ángeles Lakers

A los 41 años, el histórico alero se sumará a una nueva franquicia por dos temporadas.

Hoy 14:46

LeBron James continuará haciendo historia en la NBA. El legendario alero dejó Los Ángeles Lakers después de ocho temporadas y se incorporará a Philadelphia 76ers, donde firmará un contrato por dos años.

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La decisión del jugador de 41 años sacudió el mercado y despejó las especulaciones sobre un posible retiro. LeBron afrontará su temporada número 24 en la competencia con el objetivo de conquistar el quinto anillo de su carrera.

“Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón”, expresó James al comunicar su elección. Además, aseguró que su decisión no estuvo motivada por cuestiones económicas, sino por su deseo de continuar compitiendo al máximo nivel.

En Philadelphia compartirá plantel con figuras como Joel Embiid, Jaylen Brown y Tyrese Maxey. Los Sixers buscarán volver a conquistar un campeonato después del título obtenido en 1983 y regresar a unas Finales de la NBA, instancia que no disputan desde 2001.

“Sigo amando de verdad este juego y todavía tengo más que ofrecer”, sostuvo el cuatro veces campeón, quien reconoció que durante las últimas semanas analizó seriamente la posibilidad de ponerle punto final a su carrera.

La cuarta franquicia de LeBron James

Los Philadelphia 76ers serán el cuarto equipo de LeBron en la NBA. El alero comenzó su trayectoria en Cleveland Cavaliers, luego jugó en Miami Heat, regresó a Cleveland y posteriormente se incorporó a Los Ángeles Lakers.

Durante su carrera consiguió cuatro campeonatos: dos con Miami, uno con Cleveland y otro con los Lakers. Ahora intentará conducir a Philadelphia hacia un título que le permita ampliar todavía más su histórica trayectoria.

Además de los Sixers, el jugador había sido vinculado con los Cleveland Cavaliers, el Miami Heat y los Golden State Warriors, donde podía compartir equipo con su amigo Stephen Curry. Finalmente, eligió comenzar una nueva etapa en Philadelphia.