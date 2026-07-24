Cómo estará el tiempo esta noche para recibir el 473° aniversario de Santiago, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó las condiciones para la noche de vigilia, en la previa del cumpleaños de la Madre de Ciudades.

Hoy 14:38

Santiago del Estero se prepara para recibir este sábado 25 de julio su 473° aniversario, y esta noche los festejos comenzarán con la Vigilia de Gala frente al Centro Cultural del Bicentenario. En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa condiciones agradables para disfrutar de la celebración al aire libre.

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De acuerdo con el pronóstico, este viernes la temperatura máxima alcanzará los 21 grados durante la tarde, mientras que hacia la noche se espera un descenso leve, con valores cercanos a los 16 grados.

El dato más importante para quienes planean asistir a la vigilia es que no se prevén lluvias para la noche. El cielo se mantendría parcialmente nublado, con condiciones estables y un ambiente fresco, pero agradable para permanecer al aire libre.

La actividad central comenzará a las 22, frente al Centro Cultural del Bicentenario, bajo el lema “Lo que anida, lo que late, lo que tiembla”, con la participación de más de 150 artistas locales en escena.

El viento soplaría del sector noreste, con intensidad moderada, por lo que se espera una noche tranquila para acompañar los festejos y recibir un nuevo cumpleaños de la Madre de Ciudades.

Para mañana sábado, día del aniversario de Santiago del Estero, el organismo anticipa una mínima de 11 grados y una máxima de 23, por lo que se espera una jornada algo más templada que la de este viernes.

De esta manera, el tiempo acompañará la noche de vigilia y los festejos por el 473° aniversario de Santiago del Estero, con una temperatura agradable y sin lluvias previstas.