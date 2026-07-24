Quiénes son los tres jugadores de River que se sumaron a la lista de “apartados”

Los jugadores no serán tenidos en cuenta por Coudet y buscan una salida del club.

Hoy 14:42

Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño y Kendry Páez finalizaron sus vacaciones después de participar del Mundial con sus respectivas selecciones y se sumarán este lunes al grupo de futbolistas apartados del plantel profesional de River.

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Los tres jugadores comenzarán a entrenarse en el predio de Cantilo, separados del resto del equipo dirigido por Eduardo Coudet, mientras esperan definir nuevos destinos para continuar sus carreras.

Antes del inicio de la pretemporada invernal, la dirigencia del Millonario había decidido prescindir de 14 futbolistas. Mientras la delegación principal trabajaba en España, los jugadores relegados permanecieron en Argentina entrenándose y buscando club.

La nómina se redujo luego de las salidas de Paulo Díaz, quien pasó al Atlanta United; Maximiliano Meza, incorporado por Independiente; y Andrés Herrera, transferido al Columbus Crew.

Los últimos en incorporarse a los trabajos diferenciados habían sido Alexander Woiski, quien no tuvo actividad en Primera División, y Matías Viña, que también participó de la Copa del Mundo.

La situación de Galarza Fonda

Matías Galarza Fonda tuvo una destacada actuación con Paraguay en el Mundial y despertó el interés de distintas instituciones extranjeras. El Bologna de Italia aparece como el principal candidato para contratarlo.

River pretende recibir alrededor de cuatro millones de dólares por el 70% de su pase, mientras que el porcentaje restante pertenece a Talleres. El objetivo del club es recuperar parte de la importante inversión realizada a mediados del año pasado.

El mediocampista paraguayo disputó el último semestre a préstamo en el Atlanta United, equipo de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Castaño todavía no recibió ofertas

El panorama de Kevin Castaño es diferente. River pagó 16 millones de dólares por el futbolista colombiano, quien tuvo poca participación con su selección durante el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

El mediocampista despertó interés en clubes de Brasil, Italia y México, aunque hasta el momento no llegaron propuestas formales a las oficinas del Millonario.

River busca cortar el préstamo de Kendry Páez

Kendry Páez, en cambio, se encuentra cedido por el Chelsea. La dirigencia trabaja para finalizar anticipadamente su préstamo, una situación similar a la de Matías Viña.

La salida del ecuatoriano también permitiría liberar un cupo de extranjero, una plaza que River necesita recuperar para la conformación del plantel.

Los 11 jugadores apartados de River

La lista está conformada por:

Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Kendry Páez, Matías Viña, Maximiliano Salas, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Santiago Lencina y Alexander Woiski.