Murió Ceferino Díaz, el capitán de Alfaro que hizo historia con el ascenso

El exmediocampista falleció a los 53 años. Fue una figura determinante del equipo que llevó por primera vez al conjunto de Bahía Blanca a la máxima categoría del fútbol argentino.

Hoy 14:56

El fútbol argentino está de luto por la muerte de Ceferino Díaz, histórico mediocampista del ascenso y uno de los principales referentes del Olimpo de Bahía Blanca que alcanzó la Primera División en 2001. Tenía 53 años.

Díaz fue uno de los primeros capitanes de Gustavo Alfaro durante su etapa como entrenador del conjunto aurinegro y se convirtió en una pieza fundamental dentro del campo de juego y el vestuario.

Su nombre quedó especialmente grabado en la memoria de los hinchas por su actuación frente a Instituto de Córdoba, en el partido que aseguró el histórico ascenso de Olimpo.

El volante marcó dos goles en la goleada por 4 a 0, disputada el 27 de diciembre de 2001. Los restantes tantos fueron convertidos por José Zelaya y Mauro Laspada.

Una figura del equipo que cambió la historia de Olimpo

Aquel conjunto dirigido por Alfaro marcó una época y consiguió llevar por primera vez al club bahiense a la máxima categoría del fútbol argentino.

Díaz fue uno de sus grandes referentes por su despliegue, experiencia y liderazgo. El propio Alfaro lo había definido como un “volante todoterreno”.

Nacido en Juan N. Fernández, localidad del partido bonaerense de Necochea, desarrolló una extensa carrera profesional que se prolongó durante más de dos décadas.

Además de su recordado paso por Olimpo, vistió las camisetas de distintos clubes del fútbol argentino, entre ellos Quilmes, y tuvo una experiencia internacional en Deportivo Quito de Ecuador.

Tras conocerse su fallecimiento, instituciones y personalidades vinculadas al fútbol de Bahía Blanca y del sur de la provincia de Buenos Aires expresaron sus condolencias.

Ceferino Díaz permanecerá para siempre en la historia de Olimpo como capitán, referente y protagonista directo de la jornada que llevó al club por primera vez a Primera División.