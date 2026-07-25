Arruabarrena prepara tres cambios en Boca para el debut ante Deportivo Riestra

El entrenador planea una modificación por línea para administrar las cargas tras la victoria frente a O’Higgins.

Hoy 10:52

Boca afrontará este domingo su debut en el Torneo Clausura ante Deportivo Riestra, y Rodolfo Arruabarrena analiza realizar al menos tres cambios respecto del equipo que venció por 1-0 a O’Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

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El Xeneize inició una exigente seguidilla en la que disputará cinco partidos hasta el 9 de agosto, por lo que el entrenador buscará dosificar los minutos del plantel para evitar un desgaste excesivo y posibles lesiones.

A la espera de la práctica de este viernes, el Vasco tendría previsto realizar una modificación por línea para visitar el estadio Guillermo Laza, aunque no se descartan más variantes.

Los cambios que analiza Arruabarrena

En la defensa, Malcom Braida ingresaría por Dylan Gorosito. Aunque el juvenil tuvo un buen rendimiento ante O’Higgins, el cuerpo técnico pretende preservarlo debido a que todavía no está asegurada la presencia de Leandro Lozano en el partido de vuelta.

Gorosito fue reemplazado a los 78 minutos del encuentro ante el conjunto chileno, pese a que pretendía continuar en el campo, debido a la exigencia física que implica el ritmo de Primera División.

También podrían aparecer modificaciones en la zaga central. Lautaro Di Lollo y Marco Pellegrino tienen posibilidades de ingresar por Nicolás Figal y Ayrton Costa, respectivamente.

Paredes tendrá descanso

Leandro Paredes no sería titular frente a Riestra después de una semana de intensa actividad. El mediocampista disputó el domingo la final del Mundial con la Selección Argentina, regresó al país el lunes y, tras solamente dos entrenamientos, jugó los 90 minutos ante O’Higgins.

Arruabarrena decidió otorgarle dos días de descanso y su lugar sería ocupado por Santiago Ascacíbar, quien comenzó el último encuentro desde el banco de suplentes.

Villa sería preservado para la Copa Sudamericana

En ataque, Sebastián Villa también saldría del equipo. El colombiano terminó su redebut con molestias y acalambrado en ambos gemelos, por lo que sería preservado para la revancha ante O’Higgins.

Alan Velasco y Kevin Zenón compiten por ese lugar, aunque el exjugador de Independiente tendría una leve ventaja para jugar desde el inicio.

La probable formación de Boca ante Deportivo Riestra

Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel.