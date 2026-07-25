Pasos a seguir ante un producto roto tras comprar por internet

En el último año, el comercio electrónico en Argentina creció un 64%, lo que incrementó las consultas sobre qué hacer cuando un producto llega dañado. Conocer tus derechos y los pasos a seguir es fundamental para resolver estos inconvenientes.

Hoy 18:02

Las compras online se han vuelto una práctica común en Argentina, especialmente en los últimos años, donde el e-commerce ha crecido exponencialmente. Sin embargo, este aumento también ha traído consigo un incremento en los problemas relacionados con la entrega de productos, como recibir artículos rotos o en mal estado.

Cuando un producto llega dañado, lo primero que debes hacer es revisar la política de devoluciones de la tienda donde realizaste la compra. Muchas plataformas ofrecen garantías y procedimientos específicos para estos casos, que suelen estar detallados en su sitio web.

Es recomendable tomar fotografías del producto y del embalaje en el que llegó, ya que esto puede ser esencial para presentar un reclamo. Las imágenes sirven como prueba del estado del producto y pueden facilitar el proceso de devolución o cambio.

Una vez que tengas la documentación necesaria, deberás contactar al servicio al cliente de la tienda. Esto puede hacerse a través de un formulario online, un número de teléfono o un chat. Es importante ser claro y conciso al explicar el problema y adjuntar las pruebas que recopilaste.

Ten en cuenta que según la Ley de Defensa del Consumidor en Argentina, tienes derechos como consumidor que protegen tu compra. Si el producto está defectuoso, tienes derecho a un cambio o a un reembolso en un plazo razonable, que suele ser de 10 a 30 días, dependiendo de la tienda.

Si la tienda no responde a tu reclamo o no brindan una solución adecuada, puedes escalar el problema a la Secretaría de Comercio o a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Es recomendable tener toda la documentación organizada para presentar tu caso de manera efectiva.

Finalmente, educarte sobre tus derechos y las políticas de las tiendas online puede hacer una gran diferencia a la hora de resolver inconvenientes. Conocer el proceso correcto no solo te ayudará a obtener un reembolso o un cambio, sino que también mejorará tu experiencia de compra online en el futuro.