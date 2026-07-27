Amenazó con una escopeta a su expareja y huyo al monte: fue detenido

El procedimiento policial se realizó en una zona rural de Los Juríes tras la denuncia de una mujer. Se secuestró una escopeta, cartuchos y otros elementos vinculados a la causa.

Hoy 08:05

Efectivos de la Comisaría Nº 48 aprehendieron a un hombre de 46 años en el marco de una investigación por amenazas calificadas, luego de que su expareja denunciara un grave episodio.

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De acuerdo con la información oficial, una mujer de 27 años se presentó ante las autoridades y manifestó haber sido amenazada con un arma de fuego por el acusado. A partir de esta denuncia, el personal policial se trasladó hasta un domicilio ubicado en una zona rural de Los Juríes, donde llevó adelante un operativo que culminó con la aprehensión del sospechoso.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una escopeta calibre 12, cartuchos de distintos calibres, dos linternas, un machete y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para el avance de la investigación.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre fue alojado en sede policial en calidad de aprehendido, mientras continúan las diligencias judiciales correspondientes para esclarecer el hecho.