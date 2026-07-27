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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUL 2026 | 17º
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Banfield y Sarmiento de Junín se ven las caras buscando el primer triunfo en el Clausura

El Taladro y el Verde se enfrentarán este martes, desde las 19, por la segunda fecha.

Hoy 07:38

Banfield recibirá este martes a Sarmiento de Junín, desde las 19, en el estadio Florencio Sola, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

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El encuentro será dirigido por Andrés Gariano, mientras que Álvaro Carranza estará a cargo del VAR. La transmisión será de TNT Sports Premium

Los dos equipos buscarán conseguir sus primeros puntos en el campeonato luego de comenzar el segundo semestre con derrotas.

Banfield quiere recuperarse ante su gente

El Taladro atraviesa un complejo momento institucional y económico, que también condiciona la conformación de su plantel. Ante las bajas, el cuerpo técnico deberá recurrir a varios juveniles provenientes de la Reserva.

En la primera fecha, Banfield cayó por 1-0 ante Huracán en Parque Patricios. Ahora intentará aprovechar la localía para cambiar la imagen y obtener su primera victoria en el Clausura. 

Sarmiento necesita reaccionar

El presente de Sarmiento también genera preocupación por su lucha para mantenerse alejado de la zona de descenso.

El Verde fue eliminado por Boca en la Copa Argentina y luego perdió 3-2 ante Argentinos Juniors en un cambiante encuentro disputado en Junín por la primera jornada del Clausura. 

Con ambos equipos necesitados, el duelo en el Florencio Sola aparece como una oportunidad clave para dejar atrás el mal comienzo y sumar confianza.

Banfield vs. Sarmiento: todos los datos

Día: martes 28 de julio.
Hora: 19.
TV: TNT Sports Premium.
Árbitro: Andrés Gariano.
VAR: Álvaro Carranza.
Estadio: Florencio Sola. 

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