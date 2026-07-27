Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUL 2026 | 17º
X
Somos Deporte

San Lorenzo recibe a Gimnasia de Mendoza con la urgencia de cortar su mala racha

El Ciclón buscará su primera victoria en el ciclo de Néstor Gorosito, mientras que el conjunto mendocino intentará sostener su buen comienzo en el Torneo Clausura.

Hoy 06:40

San Lorenzo recibirá este martes a Gimnasia de Mendoza, desde las 19, en el estadio Pedro Bidegain, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro será dirigido por Fernando Echenique, contará con José Carreras en el VAR y será televisado por ESPN Premium.

El Ciclón llega golpeado después de sufrir dos derrotas en el comienzo del ciclo de Néstor Gorosito. Primero quedó eliminado de la Copa Argentina ante Deportivo Riestra y luego cayó por 1-0 frente a Lanús en el debut del campeonato.

Ante un plantel diezmado y con una importante presencia de juveniles, San Lorenzo intentará reaccionar frente a su público y conseguir su primera alegría después del Mundial.

San Lorenzo necesita cambiar rápidamente la imagen

Por los 16avos de final de la Copa Argentina, el conjunto azulgrana igualó 1-1 ante Deportivo Riestra durante los 90 minutos, pero perdió 5-4 en la definición por penales.

Posteriormente, comenzó el Clausura con una derrota ante Lanús como visitante. Yoshan Valois marcó el único gol del encuentro durante el segundo tiempo.

Con dos caídas consecutivas, el equipo de Gorosito buscará recuperar confianza y empezar a sumar puntos en el torneo local.

Gimnasia de Mendoza quiere prolongar su buen arranque

Gimnasia de Mendoza, por su parte, inició el campeonato con una victoria por 1-0 ante Central Córdoba, gracias al gol de Agustín Módica.

El equipo dirigido por Darío Franco sabe que tendrá una temporada exigente en la lucha por la permanencia y buscará conseguir otro resultado positivo que le permita tomar aire desde las primeras fechas.

Probable formación de San Lorenzo

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Posible formación de Gimnasia de Mendoza

César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Ignacio Sabatini; Facundo Lencioni, Blas Armoa y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza: todos los datos

Hora: 19.
TV: ESPN Premium.
Árbitro: Fernando Echenique.
VAR: José Carreras.
Estadio: Pedro Bidegain.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético San Lorenzo de Almagro Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El voraz incendio de un departamento en el Edificio Belgrano alteró la calma de la madrugada santiagueña
  2. 2. El empresario Ramiro Petros vivía en el departamento que fue consumido por las llamas
  3. 3. Crimen en Las Termas: el relato de los vecinos tras una madrugada marcada por la violencia
  4. 4. Ciberdelincuentes le hackearon su billetera virtual y le dejaron una deuda de $2.500.000
  5. 5. Dibu Martínez quedó varado con su camioneta y dos vecinos protagonizaron un gesto que terminó con un regalo inolvidable
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT