San Lorenzo recibe a Gimnasia de Mendoza con la urgencia de cortar su mala racha

El Ciclón buscará su primera victoria en el ciclo de Néstor Gorosito, mientras que el conjunto mendocino intentará sostener su buen comienzo en el Torneo Clausura.
San Lorenzo recibirá este martes a Gimnasia de Mendoza, desde las 19, en el estadio Pedro Bidegain, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.
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El encuentro será dirigido por Fernando Echenique, contará con José Carreras en el VAR y será televisado por ESPN Premium.
El Ciclón llega golpeado después de sufrir dos derrotas en el comienzo del ciclo de Néstor Gorosito. Primero quedó eliminado de la Copa Argentina ante Deportivo Riestra y luego cayó por 1-0 frente a Lanús en el debut del campeonato.
Ante un plantel diezmado y con una importante presencia de juveniles, San Lorenzo intentará reaccionar frente a su público y conseguir su primera alegría después del Mundial.
Por los 16avos de final de la Copa Argentina, el conjunto azulgrana igualó 1-1 ante Deportivo Riestra durante los 90 minutos, pero perdió 5-4 en la definición por penales.
Posteriormente, comenzó el Clausura con una derrota ante Lanús como visitante. Yoshan Valois marcó el único gol del encuentro durante el segundo tiempo.
Con dos caídas consecutivas, el equipo de Gorosito buscará recuperar confianza y empezar a sumar puntos en el torneo local.
Gimnasia de Mendoza, por su parte, inició el campeonato con una victoria por 1-0 ante Central Córdoba, gracias al gol de Agustín Módica.
El equipo dirigido por Darío Franco sabe que tendrá una temporada exigente en la lucha por la permanencia y buscará conseguir otro resultado positivo que le permita tomar aire desde las primeras fechas.
Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Ignacio Sabatini; Facundo Lencioni, Blas Armoa y Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Hora: 19.
TV: ESPN Premium.
Árbitro: Fernando Echenique.
VAR: José Carreras.
Estadio: Pedro Bidegain.