Tensión con Brasil: el canciller de Lula se reunió con el embajador argentino por los dichos de Milei

Mauro Vieira mantuvo un encuentro con Guillermo Daniel Raimondi para transmitirle el malestar del Gobierno brasileño y pedir explicaciones por las declaraciones del mandatario argentino durante un acto político en San Pablo.

Hoy 20:20

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, se reunió con el embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para transmitirle el rechazo de su Gobierno por las declaraciones del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio “Lula” da Silva y el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, y solicitar explicaciones formales.

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El encuentro se produjo en medio del malestar generado en el Gobierno brasileño luego de que Milei cuestionara el pasado sábado a su par de Brasil, hablara del denominado “riesgo Lula” y respaldara la candidatura presidencial del actual senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Durante su discurso, el mandatario argentino también se refirió al futuro político del vecino país. “Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas”, afirmó Milei, quien además convocó al pueblo brasileño “a no dejarse robar el futuro” y elegir pensando en las generaciones venideras.

Tras esas declaraciones, Vieira decidió mantener el encuentro con el representante diplomático argentino. Durante la reunión, el canciller le transmitió el desagrado del Gobierno brasileño por el discurso pronunciado por Milei en San Pablo y pidió que el planteo fuera trasladado a Buenos Aires junto con un pedido de explicaciones.

La reacción también estuvo relacionada con los cuestionamientos del presidente argentino hacia Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil, durante su participación en el acto político encabezado por Flávio Bolsonaro en la ciudad de San Pablo.

A esto se sumaron declaraciones formuladas por Milei en una entrevista, en la que sostuvo que el Gobierno de Lula habría financiado una campaña contra la Argentina.

La tensión diplomática tuvo otro capítulo este lunes, cuando Mauro Vieira se reunió en Brasilia con Julio Bitelli, embajador de Brasil en la Argentina, quien había sido convocado a consultas por el Gobierno brasileño tras las declaraciones del mandatario argentino.

El encuentro con Bitelli formó parte de la evaluación que lleva adelante la Cancillería brasileña sobre el vínculo bilateral, luego de una serie de cruces que volvieron a tensionar la relación entre Argentina y Brasil.