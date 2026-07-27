Rosario Central y Racing reeditan un duelo caliente en el Gigante de Arroyito

El Canalla y la Academia se enfrentarán este martes por la segunda fecha del Torneo Clausura. Será el primer cruce entre ambos después del polémico partido de los cuartos de final del Apertura.

Hoy 06:30

Rosario Central recibirá este martes a Racing, desde las 21.15, en el Gigante de Arroyito, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

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El encuentro será dirigido por Hernán Mastrángelo, con Yamil Possi a cargo del VAR, y se podrá ver por TNT Sports. Los asistentes serán Gabriel Chade y José Castelli, mientras que Nicolás Kresta será el cuarto árbitro.

El duelo promete emociones por la necesidad de ambos equipos de sumar confianza y por el antecedente reciente de los cuartos de final del Apertura, cuando el Canalla se impuso 2-1 en Arroyito en un partido marcado por las expulsiones y las fuertes críticas posteriores de la dirigencia de Racing.

Rosario Central busca reaccionar como local

El equipo conducido por Jorge Almirón comenzó el Clausura con una derrota por 2-1 ante Belgrano, en Córdoba, y buscará recuperarse en su primera presentación del torneo frente a su público.

El Canalla también tiene la mirada puesta en la Copa Libertadores, donde enfrentará a Corinthians en los octavos de final, pero necesita comenzar a sumar en el campeonato local.

Con Ángel Di María como principal referente ofensivo, Central intentará hacerse fuerte en un estadio en el que ya eliminó a Racing durante el Apertura.

Racing quiere sostener su buen comienzo

La Academia tuvo un estreno positivo al derrotar por 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata, con goles de Matko Miljevic y Nazareno Colombo.

El entrenador Juan Pablo Vojvoda destacó la intensidad mostrada durante los primeros minutos de aquel encuentro, aunque pretende que el equipo pueda sostenerla durante un período más prolongado.

Marco Di Cesare volverá a estar disponible, pero Adrián “Maravilla” Martínez deberá cumplir una fecha de suspensión por la expulsión sufrida precisamente ante Central en los cuartos de final del Apertura.

Probable formación de Rosario Central

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Posible formación de Racing

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare o Nazareno Colombo, Marcos Rojo o Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari y Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Rosario Central vs. Racing: todos los datos

Hora: 21.15.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Yamil Possi.

Estadio: Gigante de Arroyito.