Argentinos Juniors y Estudiantes de Río Cuarto quieren confirmar sus buenos arranques en el Clausura

Ambos equipos ganaron en la primera fecha y buscarán prolongar su buen momento. El encuentro se disputará desde las 21.15, en La Paternal.

Hoy 07:15

Argentinos Juniors recibirá este martes a Estudiantes de Río Cuarto, desde las 21.15, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

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El encuentro se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona, contará con el arbitraje de Felipe Viola y será televisado por ESPN Premium. Sebastián Habib estará a cargo del VAR.

Los dos equipos llegan fortalecidos después de haber conseguido una victoria en el debut y buscarán sumar nuevamente de a tres para mantenerse entre los primeros puestos del grupo.

El Bicho protagonizó uno de los partidos más atractivos de la primera jornada y derrotó por 3-2 a Sarmiento, como visitante.

Alan Lescano, Sebastián Prieto y Diego Porcel marcaron los goles del conjunto de La Paternal. Este último convirtió el tanto decisivo sobre el final, pero se quitó la camiseta durante el festejo y fue expulsado por doble amonestación, por lo que no estará disponible ante Estudiantes.

Argentinos intentará aprovechar la localía para sostener el impulso conseguido en Junín y comenzar el campeonato con puntaje ideal.

El conjunto cordobés también inició el Clausura con el pie derecho al superar por 1-0 a Tigre, en condición de local.

El capitán Sergio Ojeda convirtió el gol que le permitió al equipo regresar a la victoria en el torneo local, algo que no conseguía desde febrero.

Ahora, Estudiantes afrontará una exigente visita a La Paternal con el objetivo de confirmar su buen comienzo y mantenerse entre los líderes de la Zona B.

Argentinos vs. Estudiantes de Río Cuarto: todos los datos

Día: martes 28 de julio.

Hora: 21.15.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Felipe Viola.

VAR: Sebastián Habib.

Estadio: Diego Armando Maradona.