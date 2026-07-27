Tigre recibe a Nacional con una amplia ventaja buscando meterse en los octavos de la Sudamericana

El Matador ganó 3-0 en Montevideo y definirá la serie este martes, desde las 19, en el estadio José Dellagiovanna. El ganador enfrentará a Montevideo City Torque.

Hoy 07:01

Tigre recibirá este martes a Nacional de Uruguay por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, con una importante ventaja y la posibilidad de sellar su clasificación a los octavos de final.

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El partido comenzará a las 19 en el Estadio José Dellagiovanna, será dirigido por el brasileño Flavio de Souza y tendrá a su compatriota Wagner Reway a cargo del VAR.

El equipo conducido por Diego Dabove se impuso por 3-0 en el encuentro de ida, disputado en el Gran Parque Central de Montevideo, y quedó muy cerca de eliminar a uno de los clubes más importantes del continente.

El ganador de la serie avanzará a los octavos, instancia en la que deberá medirse con Montevideo City Torque de Uruguay.

La contundente victoria de Tigre en Montevideo

El Matador dominó el primer partido desde el comienzo y abrió el marcador apenas a los dos minutos por intermedio de Jalil Elías.

Antes del descanso, Ignacio Russo amplió la diferencia, mientras que Elías Cabrera convirtió el tercero sobre el cierre, después de una buena jugada colectiva.

La ventaja le permitirá a Tigre afrontar la revancha con mayor tranquilidad, aunque el equipo buscará evitar excesos de confianza ante un Nacional obligado a asumir riesgos para intentar revertir la eliminatoria.

Un operativo reforzado tras los incidentes en Uruguay

La ida también quedó marcada por el ataque a balazos que sufrieron dos micros con simpatizantes de Tigre cuando regresaban hacia la Argentina. Un hincha resultó herido en un brazo y recibió atención médica.

Ante la presencia de público visitante en Victoria, se reforzarán las medidas de seguridad para prevenir nuevos incidentes y garantizar el normal desarrollo del partido.

Tigre llega de una derrota en el Clausura

Entre ambos compromisos internacionales, Tigre presentó una formación alternativa y perdió 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto en su debut en el Torneo Clausura.

Nacional, en cambio, no disputó su encuentro ante Progreso debido a que fue postergado y concentró su preparación en la búsqueda de una remontada en territorio argentino.

Probable formación de Tigre

Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez; Santiago López e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Posible formación de Nacional

Alexis Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Juan García, Baltasar Barcia; Maximiliano Silvera, Alexander dos Santos y Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.

Tigre vs. Nacional: todos los datos

Hora: 19.

TV: ESPN 2.

Árbitro: Flavio de Souza, de Brasil.

VAR: Wagner Reway, de Brasil.

Estadio: José Dellagiovanna.