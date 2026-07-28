Las cadenas de WhatsApp: cómo identificarlas y evitarlas

En 2022, se estimó que más del 60% de los usuarios de WhatsApp en Argentina recibieron al menos una cadena viral. Con el crecimiento constante de esta plataforma, es crucial aprender a discernir la información veraz de la falsa.

Hoy 06:13

Las cadenas de WhatsApp se han convertido en un fenómeno común en la comunicación digital, especialmente en Argentina. Desde su aparición, han proliferado mensajes que van desde advertencias sobre peligros inminentes hasta promociones engañosas, afectando la calidad de la información que circula entre los usuarios.

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Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 2021, más del 60% de los usuarios de WhatsApp en el país admitieron haber recibido cadenas virales. Esto pone de manifiesto la necesidad de estar alerta y aprender a identificar estos mensajes.

Una de las claves para no caer en estas cadenas es la verificación de la fuente. Antes de reenviar un mensaje sospechoso, es recomendable buscar información en sitios confiables o consultar a personas que puedan tener conocimiento sobre el tema en cuestión.

Además, es importante prestar atención a la redacción del mensaje. Muchas cadenas contienen errores ortográficos o frases que no suenan naturales, lo que puede ser una señal de que la información no es veraz. La calidad del texto puede ser un indicativo de su autenticidad.

También se ha popularizado el uso de herramientas digitales que permiten verificar la veracidad de ciertos contenidos. Plataformas como Snopes o Verificado pueden ser útiles para comprobar si una cadena tiene fundamentos reales o si se trata de un mito urbano.

Por último, es fundamental fomentar una cultura de responsabilidad digital entre nuestros contactos. Compartir información falsa no solo afecta a quienes la reciben, sino que también contribuye a la desinformación generalizada en la sociedad.

En este contexto, se recomienda educar a las personas sobre la importancia de la alfabetización mediática. Esto implica enseñar a identificar fuentes confiables y a cuestionar la información antes de compartirla, creando así un entorno digital más seguro y saludable.