Milei presentará esta semana por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El Presidente explicará ante la sociedad los detalles del proyecto que busca darle mayor independencia al organismo, limitar la emisión monetaria y prohibir el financiamiento del déficit fiscal.

Hoy 08:22

El presidente Javier Milei ultima los detalles del proyecto con el que busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y se prepara para presentar los principales puntos de la iniciativa por cadena nacional.

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Según informaron fuentes oficiales, el día elegido sería el jueves, si la agenda lo permite. El mensaje sería grabado en el Salón Blanco y contará con la presencia del equipo económico.

El proyecto aparece como una de las principales apuestas del semestre para la Casa Rosada, que busca avanzar con su aprobación en los próximos meses. La iniciativa será girada a la Cámara de Diputados en medio del receso invernal del Congreso, que concluirá la semana próxima.

En la redacción final trabajan el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Si bien Milei había prometido durante la campaña presidencial avanzar con el cierre del organismo, ahora plantea una reforma orientada a eliminar las múltiples funciones del Banco Central para concentrar su objetivo en la preservación del valor de la moneda.

Para el mandatario, el BCRA funciona como proveedor de “un servicio de liquidez a la economía” y, mientras forme parte del Estado, debe tener una función acotada y orientada a evitar desequilibrios monetarios.

En ese marco, el oficialismo convocó en dos oportunidades a legisladores de La Libertad Avanza para despejar dudas sobre el proyecto, que el propio Presidente considera una de sus prioridades.

“Para Milei son más importantes las reformas económicas que los acuerdos políticos”, graficó un integrante de la mesa política.

Entre las claves que se conocen hasta ahora, la reforma busca dotar de mayor independencia al organismo y prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.

Además, la iniciativa plantea la posibilidad de incorporar el concepto de “shutdown”, que restringiría el funcionamiento del Estado ante un eventual agotamiento de las partidas previstas en el Presupuesto aprobado por el Congreso.

Otro de los puntos apunta a endurecer las condiciones para modificar las autoridades del directorio del Banco Central. También se buscará eliminar las utilidades contables o “ficticias”, salvo en circunstancias vinculadas a un eventual escenario de deflación.

Por último, el proyecto intentará poner fin al esquema de letras intransferibles utilizado para asistir al Estado y activar un sistema de sanciones penales para los funcionarios que vulneren la autonomía del Banco Central o habiliten la emisión monetaria.