"Para Georgieva la credibilidad se construye cuando asume otro gobierno pero mantiene el rumbo económico"

Así lo señaló en su columna de este martes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados, a propósito de la visita de la titular del FMI a Argentina.

Hoy 08:20

El licenciado Osvaldo Granados analizó en su columna de este martes en Radio Panorama las declaraciones de Kristalina Georgieva durante su visita a la Argentina y puso el foco en la necesidad de continuidad en el rumbo económico para consolidar la credibilidad del país.

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“Georgieva dijo lo que se esperaba: con superávit financiero y fiscal, lo que está haciendo el país es pagar intereses y refinanciar el capital. El problema es que no se necesita un nuevo crédito, pero sí acumular dólares, porque quien lo hace tiene más fortaleza, y en eso tiene razón”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que “Argentina no utilizó los 20 mil millones de dólares que le otorgó Estados Unidos” y subrayó que el desafío central pasa por generar confianza sostenida en el tiempo.

“La credibilidad se construye el día en que asuma otro gobierno pero mantenga el rumbo económico”, afirmó Granados, al tiempo que vinculó esta idea con otros pronunciamientos recientes del ámbito político y económico.

Además, hizo referencia a expresiones vertidas en el marco de la exposición de la Sociedad Rural, donde —según indicó— “no se está apoyando al Gobierno, sino al rumbo”. En la misma línea, mencionó opiniones de economistas como Carlos Melconian y Martín Tetaz, quienes, pese a diferencias en aspectos puntuales, coinciden en la necesidad de sostener determinadas políticas.

Por último, señaló que incluso dirigentes de otros espacios políticos se han manifestado en un sentido similar. “Georgieva también habló del tiempo que requieren estas medidas, y hasta Aníbal Fernández, como viejo zorro, ya había dicho tiempo atrás que no hay que tocar nada del programa de Milei”, concluyó.