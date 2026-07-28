Añatuya brilla bajo el sol: temperaturas agradables para hoy Martes 28 de julio de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico indica un clima favorable para los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy, los habitantes de Añatuya se despiertan con un clima soleado y fresco, con una temperatura actual de 17.9 °C. La sensación térmica es algo más baja, alcanzando los 11.5 °C debido a la humedad del 92% y un viento que sopla a 12.2 km/h desde el sureste.

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Durante el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 29.3 °C, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Los añatuyenses podrán aprovechar el sol para realizar actividades en familia o con amigos.

El miércoles 29 de julio de 2026, el clima continuará siendo soleado, aunque se prevé una ligera baja en las temperaturas, con mínimas de 17 °C y máximas de 25.6 °C. Esta variación ofrecerá un respiro del calor intenso, ideal para quienes prefieren temperaturas más templadas.

Para el jueves 30 de julio, se anticipa la llegada de neblina en la mañana, lo que podría afectar la visibilidad. Las temperaturas oscilarán entre 14.7 °C como mínima y 27.1 °C como máxima, indicando un día más fresco.

En resumen, el clima actual en Añatuya es soleado con una temperatura de 17.9 °C y una sensación de 11.5 °C. El pronóstico para hoy indica una máxima de 29.3 °C, mientras que los días siguientes se mantendrán soleados y frescos, con mínimas de 17 °C y el jueves se presentará con neblina por la mañana.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.