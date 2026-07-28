Detuvieron a un joven por apuñalar a su pareja durante una discusión

La víctima, de 22 años, sufrió una herida en el brazo y debió ser asistida de urgencia. El agresor fue detenido y el arma blanca quedó secuestrada.

Hoy 08:23

Un nuevo hecho de violencia de género generó conmoción en la localidad de Villa Unión, donde un joven de 27 años fue detenido acusado de haber atacado a su pareja con un cuchillo en medio de una discusión.

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El episodio se registró en las últimas horas del domingo, en una vivienda ubicada sobre una calle pública de la zona. Por causas que aún se investigan, la disputa entre la pareja escaló hasta tornarse violenta, momento en el que el acusado habría herido a la joven con un arma blanca.

Como consecuencia del ataque, la víctima, de 22 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal de Pinto, donde los profesionales constataron una herida cortante en uno de sus brazos. La lesión requirió sutura y la mujer quedó bajo observación médica.

En paralelo, intervino la fiscalía de turno, que dispuso las medidas correspondientes. Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 30 llevaron adelante un operativo que culminó con la aprehensión del sospechoso, quien reside en la misma localidad.

Durante el procedimiento, los uniformados también lograron el secuestro del cuchillo que habría sido utilizado en la agresión, elemento que será clave para la investigación.

El acusado permanece alojado en sede policial y a disposición de la Justicia, que en las próximas horas definirá su situación procesal.