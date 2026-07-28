Distinguieron a referentes del básquet y el vóley bandeño en la nueva edición de “Memorables”

La Municipalidad de La Banda homenajeó a ex jugadores y protagonistas que dejaron su huella en clubes de la ciudad. El acto se realizó en el Cine Teatro Renzi y reunió a deportistas, familiares y autoridades.

Hoy 15:47

La Municipalidad de La Banda a través de la Dirección de Deportes y Recreación, realizó con éxito una nueva edición del ciclo “Memorables”, donde fueron reconocidos destacados deportistas de las disciplinas de vóley y básquet por su valioso aporte al crecimiento del deporte bandeño.

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La actividad se desarrolló en las instalaciones del Cine Teatro Municipal Renzi y contó con la presencia del intendente Ing. Roger Elías Nediani, autoridades municipales, familiares de los deportistas homenajeados y público en general.

El programa “Memorables” constituye un reconocimiento impulsado por el jefe comunal, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, con el objetivo de destacar a aquellos deportistas que, a lo largo de su trayectoria, representaron con orgullo a la ciudad de La Banda y contribuyeron con importantes logros en sus respectivas disciplinas.

En esta oportunidad, recibieron sus distinciones jugadores de básquet y vóley que vistieron las camisetas de diferentes clubes de la ciudad, siendo protagonistas de una emotiva ceremonia en la que se puso en valor su esfuerzo, compromiso y legado para las nuevas generaciones.

Desde el municipio señalaron que esta iniciativa busca preservar la memoria deportiva de La Banda y reconocer a quienes, con dedicación y talento, fortalecieron la identidad deportiva de la ciudad.

Cabe destacar, que meses atrás se realizó una primera edición de “Memorables”, en la que fueron distinguidas personalidades del fútbol, dando continuidad a esta política de reconocimiento a quienes marcaron la historia del deporte local.

Concluido el encuentro, el intendente Ing. Roger Elías Nediani expresó lo siguiente: “Hoy realizamos la segunda edición de este evento llamado Memorables. En esta oportunidad entregamos reconocimientos a ex jugadores de básquetbol y voleibol que jugaron en clubes de la ciudad de La Banda.

Fue una noche de muchas emociones, porque en mi caso particular, me tocó compartir este momento con muchos de aquellos muchachos que hemos jugado al básquetbol.

Como siempre digo, La Banda ha demostrado una vez más un sentido de pertenencia muy especial cuando hemos tenido que nominar, reconocer y compartir una noche de emociones. Porque también hemos tenido la posibilidad de escuchar a varios de los deportistas contar anécdotas muy lindas de cuando estaban en plena actividad.

Para mí, como intendente, es un honor tener la posibilidad de distinguir y reconocer a todos aquellos deportistas que han dejado su impronta en diferentes deportes como el fútbol, básquet y el vóley”.

Agregó: “De alguna manera, estos reconocimientos le permitieron a ex compañeros de equipos reencontrarse y recibir una distinción como deportistas que han dejado una huella muy importante en diferentes clubes y ese es el motivo mayor, digamos, de este encuentro”.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres, explicó lo siguiente: “Por iniciativa del intendente Roger Nediani, el municipio de la ciudad de La Banda, comenzó a reconocer y distinguir a deportistas bandeños de diferentes disciplinas a través de este proyecto llamado Memorables”.

“Organizar este encuentro ha sido un trabajo en conjunto con los distintos clubes y con algunos ex jugadores que aportaron información valiosa para elaborar las listas de deportistas que fueron reconocidos está noche

Hemos tenido una colaboración muy importante de todos ellos para no olvidarse de nadie. Así que estamos muy contentos por el trabajo realizado y vamos seguir trabajando en esta iniciativa porque quedan muchos deportistas bandeños por distinguir”.

JUGADORES DE BÁSQUET

CLUB CICLISTA OLÍMPICO: Beltrán, Alberto; Carabajal, Guido Abelardo; Fernández, Francisco (F); Fernández, Puny; Florida, Cosme; Gómez, Gustavo Alfredo; Hoyos, Claudio; Hoyos, Mauricio; Kalalo, Eduardo; Miranda, Ricardo; Navarro, Carlos Orlando; Proserpio, Daniel; Ramos, Oscar; Rodolfi, Juan Carlos; Simon, Mario; Suarez, Mario Pastor y Tapia, Miguel.

TIRO FEDERAL BBC: Amaya, Juan; Angeleri, Victor "Guri"; Bravo, Nestor; Castaño, Marcelo; Cordero, Walter; Escobar, José; Gorrini, Hugo; Grimaldi, Fernando; Grimaldi, Julio; Infante, Cali; Jinger, Walter; Lescano, Luis; Lescano, Luis "Ishico"; Medina, Gustavo; Nediani, Roger; Rebotaro, Alberto; Rojas, Eduardo; Ruíz, Pascal; Viscarra, Julio (Juri); Vizcarra, Cota; Vizcarra, Julio y Zani, Daniel.

SAN CARLOS BBC: Arias, Jhony; Candela, Miguel Antonio; Figueroa, José Glegario; Gómez, José Alberto; Sayago, Víctor Hugo; Suasnabar, Walter; Taboada, Hugo Daniel

CLUB VILLA UNIÓN: Arias, Daniel; Carreras, Ramón; Chávez, Hugo; Díaz, Ramón; Gómez, Luis Alberto; Leiva, Luis Alberto; Lescano, Luis; Lodi, Turi; Plata, Oscar; Rodríguez, Ricardo; Rojas, Mariano; Romano, Hugo Edmundo; Romano, Mario Edgardo; Romano, Roger (hijo); Romano, Roger Roberto; Romano, Rubén Orlando (F); Sansierra, Javier; Sattler, Ricky; Silva, Ignacio "Nacho"; Tévez, Ariel y Torres, José.

JUGADORES DE VOLEY

CLUB CICLISTA OLÍMPICO: Maccio, José Ricardo; Maculus, Eduardo Daniel; Chazarreta, Arnaldo Segundo; Gutiérrez, René Mario; Gutiérrez, José Donato; Argañaráz, Héctor; Aboslaiman, Ernesto Henry; Moukarzel, Luis; Brandan, Oscar; Sarnosky, José Luis; Medina, Oscar; Beltrán, Américo; Ruíz, Oscar; Carabajal, José; Coronel, Gabriel; Saad, Diego; Peralta, Daniel Alberto; Ruchelli, Héctor Alberto (h); Martínez, Ricardo; Destefani, Carlos Alberto; Boga, Daniel; Proserpio, Sergio; Álvarez, Héctor Daniel; Santillán, José; Álvarez, Daniel; Machado, José; Brandán, Ezequiel; Brandan, Iván; Ruíz, Gastón; Dematteis, Maximiliano

CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO: Sampaolessi, Gustavo Adolfo; Palacios, Alberto; Filippi, Luis; Gómez, Antonio; Gómez, José Alberto; Martínez, Jorge Omar; Ríos Olivero, Osvaldo; Neder, Pablo; Neder, Lito; Molina, José y Palacios, Mario.

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA (CEF) N° 1: Oses, Diego; Rojas, Isaac; Badami, Leonardo; Badami, Pablo; Luna, Gabriel; Unzaga, Héctor; Paz, Julio René; Marquezano, Leandro; Peralta, Roberto; Cejas, Javier; Herrero, Edy; Gómez, Diego; Abdala, Juan; Ovejero, Germán; Ruíz, Héctor Rubén y Santillán, Oscar.





CLUB ATLÉTICO SARMIENTO: Díaz, Miguel Ángel; Rodríguez, César; Lescano, Rómulo; Isaac, Roberto; Juarez, Manuel Humberto; Geréz, Rolando; Brunet, Ricardo; Rocha, Mauro y Suárez, Juan Carlos.

CLUB CENTRAL ARGENTINO: Álvarez, Mario; Paz, Humberto; Méndez, Juan Manuel; González, Raúl; Argañaraz, Carlos; Ledesma, Nelson; Paz, Hilario; Dorigatti, Santiago y Coria, Carlos.

SOCIEDAD ESPAÑOLA: Nebro, Luis; Montenegro, Raúl; Catalfamo, Luis; Scrimini, Mario y Gorostiaga, Mario.

TABLA REDONDA: Bustamante, Felipe.

CLUB LUME: Cáceres, Santiago.

ÁRBITROS: Ponce, José y Ponce, Paulo.

JUGADORAS DE VOLEY

CLUB CICLISTA OLÍMPICO: Soria, Olga; Ríos, María Eva; Blanco, Ana Lida; Palomo, Cristina; Chazarreta, Norma; Ruchelli, Mirta Alicia; Ruchelli, Ana Beatríz; Ruchelli, Elizabeth del Valle; Ruíz, Silvia; Palomo, Miriam; Kofler, Marcela; Saad, Silvia; Saad, Roxana; Saad, Elena; Brandan, Karina; Álvarez, Silvina; Manfredi, Mónica; Manfredi, Susana; Manfredi, Silvina; Álvarez, Viviana; Jiménez, Lorena Gabriela; Jiménez, María Elena y Ponce, Carmen.

CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO: Ledesma, Lía Estela; Ramírez, Carlota; Geréz, Claudia; Scrimini, Lucrecia; Luna, Isabel Graciela; Vittar, Lila del Valle y Herrero, María Teresa.

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA (CEF) N°1: Chazarreta, Silvia; Trejo, Mayra; Garnica, Lía Gabriela; Centro de Educación Física; Garnica, Carla Elizabeth; Garnica, Deborah Fernanda; Garnica, Lourdes María; Garnica, Fabiana Edith; Dominguez, Soledad; Sayago, Alejandra y Luna, Selma.

CLUB ATLÉTICO SARMIENTO: Sarmiento, Nilda; Sarmiento, Judith; Alderete, Esmilda; Alderete, Eladia; Manzur, Marga y Valoy, Noemí.

SOCIEDAD ESPAÑOLA; Catalfamo, Graciela.

CLUB LUME: Ortiz, Natalia.