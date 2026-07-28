Masivo respaldo a Mario Benavente en dos plenarios del Frente Cívico

El gobernador Elías Suárez y el senador Gerardo Zamora encabezaron dos encuentros con militantes y vecinos de distintos circuitos de la Capital, en respaldo a la candidatura de Mario Benavente de cara a las elecciones municipales del 2 de agosto.

Hoy 20:51

El senador Gerardo Zamora, principal referente del Frente Cívico por Santiago, y el gobernador Elías Suárez encabezaron este martes dos multitudinarios plenarios en respaldo a la candidatura de Mario Benavente a intendente de la ciudad Capital, con vistas a las elecciones municipales del próximo 2 de agosto.

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La actividad proselitista comenzó en el Club Coronel Suárez, con la participación de militantes de los circuitos 7, 7A y 9. Posteriormente, el segundo encuentro se desarrolló en la sede del Frente Cívico, donde una gran cantidad de vecinos de los circuitos 1, 5 y 6 acompañó la convocatoria.

También participaron del acto el vicegobernador Carlos Silva Neder; la intendenta Norma Fuentes; el senador José Neder; Justo Molina Areal, primer candidato a concejal, además de dirigentes y militantes que colmaron las instalaciones del espacio político en la Capital.

Durante su discurso, Gerardo Zamora, acompañado por Mario Benavente, llamó a transmitir un mensaje de unidad y esperanza, y sostuvo que el objetivo del Frente Cívico es continuar impulsando el desarrollo de la provincia. En ese sentido, destacó la trayectoria del candidato y aseguró que su experiencia representa una garantía para la proyección de la ciudad.

Por su parte, el gobernador Elías Suárez agradeció el acompañamiento de la militancia y ratificó su respaldo a Benavente de cara a los comicios del 2 de agosto. Además, convocó a redoblar los esfuerzos durante los últimos días de campaña para fortalecer el proyecto de unidad que gobierna la provincia.

En el cierre de la jornada, Mario Benavente afirmó que, en caso de ser elegido intendente, trabajará por una ciudad más inclusiva mediante políticas orientadas al deporte, la cultura, la educación y la capacitación laboral. Asimismo, adelantó que impulsará la incorporación de nuevas tecnologías para modernizar los servicios municipales y pidió acompañar al Frente Cívico como un espacio de diálogo, participación y esfuerzo colectivo.